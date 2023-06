Refus d'optempérer, football, retraites, musique et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 20 juin 2023 : - Infractions routières : les refus d'obtempérer augmentent, les tirs des forces de l'ordre aussi - Qualifs Euro: les Bleus poursuivent leur sans-faute pour finir leur saison - Malgré la réforme, le système de retraites sera toujours en déficit en 2030 - Sainte-Marie : l’école de musique de Beauséjour ouvre ses portes au public - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil sauf dans l'Est le matin

Infractions routières : les refus d'obtempérer augmentent, les tirs des forces de l'ordre aussi

Ce mercredi 14 juin 2023, un automobiliste a été tué non loin d'Angoulême par le tir d'un policier après un refus d'obtempérer. Un décès qui intervient alors que la police dénonce une hausse des refus d'obtempérer lors des contrôles routiers. Ce week-end, se sont également trois policiers qui ont été blessés à Aubagne après un refus d'obtempérer. D'après les syndicats, "il y a un refus d'obtempérer toutes les vingt minutes en France". Mais est-ce que chaque refus d'obtempérer doit se terminer en drame ? L'utilisation de l'arme est-elle toujours justifiée ? Si à La Réunion, les refus d'obtempérer sont également de plus en plus fréquents, notre département n'a pas encore connu – fort heureusement – de drame de ce genre.

Qualifs Euro: les Bleus poursuivent leur sans-faute pour finir leur saison

L'équipe de France a achevé sa riche saison par une victoire étriquée contre une accrocheuse sélection grecque (1-0), un quatrième succès de suite qui permet aux Bleus d'apercevoir au loin l'Euro-2024 en Allemagne.

Malgré la réforme, le système de retraites sera toujours en déficit en 2030

La réforme adoptée au forceps en avril ne ramènera pas comme promis l'équilibre financier en 2030, estime le Conseil d'orientation des retraites (COR), qui prédit au contraire un retour "durable" des déficits dès l'an prochain, selon un rapport consulté lundi par l'AFP.

Sainte-Marie : l’école de musique de Beauséjour ouvre ses portes au public

L’Ecole de musique intercommunale de Beauséjour (EMIB) a été inaugurée le 21 juin 2013, date symbolique de la Fête de la Musique, avant la rentrée officielle en août 2013. Pour ses 10 ans, l’EMIB sera accessible au grand public, gratuitement, dès 10h avec la possibilité de découvrir toutes les disciplines, les instruments, le travail des élèves et des enseignants, sur le principe d’un itinéraire/voyage musical et d’un parcours de découverte

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil sauf dans l'Est le matin

Ce mardi 20 juin 2023, Matante Rosina ne risque pas d'être ébloui par le soleil dans l'est. Si elle veut un temps meilleur elle quitter l'est ce matin. Mais elle pense que le ciel va tout de même se dégager dans la journée. Dans les hauteurs du côté du Sud-Ouest, les nuages grossissent et peuvent laisser échapper quelques averses mais de courte durée. La nuit s'annonce étoilée.