Ce mardi 20 juin 2023, Matante Rosina ne risque pas d'être ébloui par le soleil dans l'est. Si elle veut un temps meilleur elle quitter l'est ce matin. Mais elle pense que le ciel va tout de même se dégager dans la journée. Dans les hauteurs du côté du Sud-Ouest, les nuages grossissent et peuvent laisser échapper quelques averses mais de courte durée. La nuit s'annonce étoilée. (photo rb/www.imazpress.com)