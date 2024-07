Moring , New York, insolite, soie et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 21 juillet 2024 : - Le Port : lo bann moringèr i rant dann ron - Hi guys ! Se déplacer, payer, être connecté à New York - Insolite : des pierres de compagnie, un dino à 44 millions, Mickey géant - En Ouzbékistan, la relance de l'industrie de la soie - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil continue de briller

Le Port : lo bann moringèr i rant dann ron

Le moringue, art de combat réunionnais, est encore bien vivace à La Réunion. Ce sport mêlant danse, gymnastique et combat ayant été remis au goût du jour dans les années 80, continue à faire son bout de chemin. En effet, ce dimanche 21 juillet 2024 a lieu la demi-finale de moringue au gymnase Cotur sur la commune du Port. Compétition au cours de laquelle deux finalistes vont se départager pour accéder à la finale. L'association Somans et le comité Réunionnais de moringue étant présents, c'est l'occasion pour les plus curieux de s'essayer au moringue entre deux combats

Hi guys ! Se déplacer, payer, être connecté à New York

Dans cet avant-dernier article sur mon voyage à New York, il est question de déplacement, de moyens de paiement, de prix... mais aussi d'une méthode pour organiser son voyage... Il y a tellement à dire, j'ai essayé de vous donner le plus important

Insolite : des pierres de compagnie, un dino à 44 millions, Mickey géant

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet, le voici. Vendues entre cinq et sept euros pour lutter contre la solitude, les jeunes se procurent des "pierres domestiques". Le plus grand squelette de stégosaure vendu pour un montant record de 44,6 millions de dollars aux enchères à New York. Mickey Mouse risque de prendre la grosse tête

En Ouzbékistan, la relance de l'industrie de la soie

Chaque début d'été en Ouzbékistan, Zoubaïda Pardaïeva récolte des cocons de vers à soie. Ils seront transformés en un précieux tissu au terme d'un procédé long et peu efficace, que ce pays d'Asie centrale, troisième producteur mondial, a fait voeu de moderniser.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil continue de briller

Même si Matante Rosina aperçoit quelques petits nuages gris sur les pentes du Volcan ce dimanche 21 juillet 2024 au matin, sachez que le soleil sera au rendez-vous pour aujourd'hui. De petits nuages viennent parfois gêner le soleil l'après-midi, on garde malgré tout cette agréable impression de beau temps. Sur les sommets et les hauteurs de l'île, le soleil brille du matin au soir.