JO 2024, vol, incendie de Nice, Saint-Denis et météo

JO de Paris 2024 : 14 sportifs réunionnais en lice pour faire briller La Réunion

Tic, tac, tic, tac… le compte à rebours continue et le jour de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 approche. C'est d'ailleurs ce vendredi 26 juillet que le coup d'envoi officiel des compétitions sera lancé. Des milliers d'athlètes sur le terrain, dont la crème de la crème péi. En tout, ce sont 13 sportifs de La Réunion qui représenteront la France (et un la Suisse). Voici ces champions réunionnais qui visent l’or à Paris.

Cambriolages, vols et pertes... : "ne tentez pas les voleurs"

Sorties en plein air, pique-niques, voyages... Durant les grandes vacances, les occasions de laisser son domicile seul ou de baisser la vigilance sont nombreuses. Des conditions réunies et favorables à la réalisation d'infractions. Si les forces de l’ordre n’observent pas de hausse des vols ou cambriolages par rapport au reste de l’année, il faut cependant rester vigilant lorsque l'on s'absente, mais pas que... Il faut aussi faire attention à ses papiers, qu'ils soient chez nous, dans la voiture ou encore dans le sac. Des dispositifs de sécurité sont mis en place spécifiquement durant les vacances et les conseils des forces de l'ordre ne sont pas à négliger.

Incendie mortel de Nice : la piste des stups se confirme, trois suspects toujours recherchés

La piste d'un mobile lié aux trafics de stupéfiants se confirme dans l'enquête sur l'incendie volontaire qui a fait sept morts dans un immeuble à Nice jeudi, et trois autres suspects ont été identifiés et sont "activement recherchés", a indiqué lundi le procureur de Nice.

Saint-Denis : une aide financière pour le permis de conduire en contre-partie d’une action citoyenne

La ville de Saint-Denis et son Centre communal d’action sociale (CCAS) mettent en place une aide de financement du permis de conduire B d’une valeur de 1.000 euros destinée aux jeunes Dionysien.nes en contre-partie d’une action citoyenne. Il faut cependant respecter certains critères : avoir entre 18 et 26 ans, être demandeur d'emploi...

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée ensoleillée

Matante Rosina annonce un beau soleil malgré quelques petits nuages à certains endroits ce mardi 23 juillet 2024. Tout au long de la journée, les nuages se forment sur les pentes et dans les terres avec quelques gouttes de pluie qui tombent du côté nord-ouest. Les précipitations atteignent les côtes, de Saint-Paul à Saint-Benoît. Le soleil a décidé de briller dans le sud. Matante Rosina note une légère brise dans le sud sauvage et dans l'est.