Oranges, fête de la musique, Titanic, Athlécoles et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 21 juin 2023 : - Oranges : au delà de la polémique, l'amertume des producteurs péi face à l'importation - 21 juin : alon fèt la mizik nout toute ansanm ! - Moins de deux jours d'oxygène dans un sous-marin de tourisme disparu près du Titanic - Saint-Paul : les 20 gagnants du meeting d'Athlécoles s'envoleront pour les JO-2024 - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil s'impose

Oranges : au delà de la polémique, l'amertume des producteurs péi face à l'importation

89 centimes le kilo d'oranges… non vous ne rêvez pas, c'est bien le prix auquel le kilo d'oranges a été vendu dans une grande surface de l'île. Mais attention, pas des oranges péi, des oranges venues d'Égypte. Une opération qui a provoqué la colère de la Chambre d'agriculture de La Réunion et des producteurs réunionnais. Et ce, alors que la saison des agrumes débute à peine. Mais au-delà de la polémique qui agite les réseaux sociaux, se pose également un problème de fond, celui de l'autosuffisance de la filière à La Réunion.



21 juin : alon fèt la mizik nout tout ansanm !

On ne la présente plus que ce soit à La Réunion ou dans le reste de la France. La fête de la musique est l'un des événements culturels phares qui est célébré le 21 juin chaque année. À La Réunion, c'est l'ensemble des communes de l'île qui se mobilisent pour vous offrir un magnifique spectacle. Jazz, séga, maloya, pop, rap… il y en aura pour tous les goûts.

Moins de deux jours d'oxygène dans un sous-marin de tourisme disparu près du Titanic

Moins de deux jours d'oxygène: les Etats-Unis, épaulés par le Canada et la France, sont dans une course contre la montre pour retrouver vivants cinq passagers -- un Américain, un Français, un Britannique et deux Pakistanais -- d'un submersible parti visiter l'épave du Titanic à 4.000 mètres de profondeur dans l'Atlantique nord.



Saint-Paul : les 20 gagnants du meeting d'Athlécoles s'envoleront pour les JO-2024

Afin d'instaurer une pratique sportive dès le plus jeune âge, la ville de Saint-Paul a mis en place le dispositif "Athlécoles 2024" dans toutes les écoles de Saint-Paul depuis le 8 septembre 2022. Le 1er juillet prochain, lors du premier meeting d'Athlécoles qui se tiendra de 14h à 19h au Stade Paul-Julius-Bénard, une pré-selection des enfants sera organisée pour s'envoler vers les JO 2024. À l'issue de cette finale qui regroupera 192 élèves du CE2 au CM2, 20 enfants dont deux originaires du cirque de Mafate seront sélectionnés pour assister aux JO.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil s'impose

Ce mercredi 21 juin 2023, Matante Rosina est bien contente de voir ce soleil parce que ce soir elle va aller danser et chanter pour la fête de la musique, elle n'aura pas besoin (normalement) d'emporter avec elle son parapluie. Quelques nuages devraient s'intéresser aux hauts de l'ouest et du nord-ouest en lâchant quelques petites pluies de courte durée.