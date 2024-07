Poulets, agriculture, JO, Tour Auto et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 29 juillet 2024 : - Stands de poulets grillés : la tradition est péi, pas les volailles... - Après Belal : les agriculteurs disent attendre (toujours) les aides du Département, les trésoreries à sec - JO 2024 : quatre nouvelles médailles pour la France dont deux en or - 55ème Tour Auto : le "Chinois Volant" a survolé la course - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de semaine sous le soleil

Stands de poulets grillés : la tradition est péi, pas les volailles...

Sur les routes de La Réunion, du nord au sud, en passant par l'est ou l'ouest… ils sont le repère de nombreux Réunionnais et de leur estomac le dimanche. Des signaux de fumées qui se voient au loin et des effluves qui titillent les narines. On vous parle bien sûr des stands de poulets grillés. Cuits au bord de la route, véritable tradition pour la population chaque week-end, ces volailles sont toutes issues de l'importation. Mais pour ajouter un peu de gout péi à la recette, chaque vendeur a son secret bien gardé et ce sont ces saveurs que recherchent les Réunionnais

Après Belal : les agriculteurs disent attendre (toujours) les aides du Département, les trésoreries à sec

Belal est passé sur La Réunion il y a déjà plus de sept mois, ravageant sur son passage des terrains agricoles, plantation comme chemin. Et pourtant, depuis sept mois, nombreux sont les agriculteurs affirmant n'avoir toujours pas perçu un centime de l'aide d'urgence promise par le Département. Difficultés pour travailler, problèmes de trésorerie… Pour sa part la collectivité départementale indique que 4,74 millions d'euros d'aides ont déjà été versés.

JO 2024 : quatre nouvelles médailles pour la France dont deux en or

La journée de dimanche 28 juillet 2024 a été marquée par l'entrée en lice de Léon Marchand dans ces Jeux olympiques de Paris 2024. La pépite de la natation française disputait les séries du 400m 4 nages. Cette journée a aussi été marquée par les débuts des Bleues du rugby à 7, des Bleus du volley et du water-polo. Au lendemain des premières médailles tricolores, de nouvelles récompenses ont été décernées dont deux en or.

55ème Tour Auto : le "Chinois Volant" a survolé la course

Durant trois jours, La Réunion a vibré au son des moteurs pour la 55ème Tour Auto. Au départ, 128 duos de pilotes et co-pilotes pour un total de 636.81 km, dont 14 épreuves spéciales d’une longueur totale de 166 km. Au final, c'est l'équipe de Thierry Law-Long et son co-pilote Balbolia M Noor qui se sont largement imposés, survolant la course et remportant plusieurs spéciales en 1h 51 min 37 sec. Et. C'est sa troisième victoire sur ce rallye.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de semaine sous le soleil

Ce lundi 29 juillet 2024, Matante Rosina a consulté sa boule de cristal qui lui fait miroiter un beau soleil qui brille généreusement dans l'ouest et les cirques. Dans l'est, les petits nuages matinaux disparaissent rapidement laissant apparaitre un ciel bleu. Dans l'après-midi, le temps se couvre sur les pentes de l'île.