JO, animaux, Inde, Le Port et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 31 juillet 2024 : - JO-2024 : des coups durs mais tout de même deux médailles - Humains, vous méritez des vacances… vos animaux aussi - Inde : 108 morts après des glissements de terrain dans des plantations de thé - Le Port : des coups de feu tirés à la Rivière des Galets, deux hommes en garde à vue - La pa Météo France i di, sé zot i di - La houle australe s'invite

JO-2024 : des coups durs mais tout de même deux médailles

La journée de ce mardi 30 juillet 2024 a été marquée par plusieurs déceptions, malgré de belles médailles. La grande favorite du judo, Clarisse Agbégnénou n'a finalement obtenu qu'une médaille de bronze dans la catégorie -63 kg. Un bel accomplissement tout de même, même si la championne visait l'or. Les épéistes françaises se sont elles inclinées en finale face à l'Italie, et décrochent l'argent. Côté natation, l’inarrêtable Léon Marchand s'est qualifié pour les finales 200 m brasse et 200 m papillon, qui se dérouleront ce mercredi

Humains, vous méritez des vacances… vos animaux aussi

À La Réunion, c'est les grandes vacances. Qui dit vacances dit départs en week-end ou plus longtemps, dans les Hauts ou en dehors de l'île. Si pour la majorité des propriétaires de toutous, minous, rongeurs et autres, il va de soi de penser à quoi faire de son animal pendant cette période – et encore heureux – d'autres abandonnent sans remords leurs animaux sur le bord du chemin ou en les laissant seuls chez eux, en se disant certainement qu'ils sauront se nourrir et s'abreuver seuls. Plutôt que d'augmenter la charge des refuges ou faire exploser les chiffres de l'errance animale, trouvez une alternative… ou simplement, ne prenez pas d'animal.

Inde : 108 morts après des glissements de terrain dans des plantations de thé

Des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies de mousson ont dévasté mardi des plantations de thé dans l'Etat du Kerala, dans le sud de l'Inde, faisant au moins 108 morts alors que 250 autres personnes ont pu être sauvées de la boue et des débris.

Le Port : des coups de feu tirés à la Rivière des Galets, deux hommes en garde à vue

Plusieurs coups de feu ont été tirés vers 22h ce dimanche 30 juillet 2024 à l'issue d'un ralé poussé entre au moins deux hommes. Les faits ont été filmés par les riverains et rapidement diffusé sur les réseaux sociaux. A l'arrivée de la police, ni le tireur ni la personne visée ne se trouvaient encore sur place. SC'est un pistolet d'alarme qui aurait été utilisé par le tireur pour régler un différend sur fond de trafic de cocaïne. Deux hommes ont été interpellés ce mardi et placés en garde à vue.

La pa Météo France i di, sé zot i di - La houle australe s'invite

Matante a une nouveauté météo à vous annoncer pour ce mercredi 31 août 2024 : la houle australe arrive et apporte des vagues de 2 mètres. Côté ciel, rien de nouveau sous le soleil, Matante Rosina prévoit une journée globalement ensoleillée. Les nuages ont décidé de se montrer un peu sur les pentes mais les littoraux conservent de belles éclaircies.