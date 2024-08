JO, "Maloki", Lo gou mon péi, insolite et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 11 août 2024 : - JO-2024 : le volley et le taekwondo couronnés d'or, le hand, le break, l'athlétisme et le basket en argent - "Maloki" : Mangekui, Malfondé, Ladilafé.... sèt famiy mé rienk in "Maloking" - Lo gou mon péi : on vous prépare un carry thon à la case - Artiste en bouteille, la vitesse pour Léon, fouine mangeuse de câbles et Snoop Dogg - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps nuageux

Ce fut une journée riche en médaille ce samedi 10 août 2024 pour la France. L'avant-dernière journée des JO a démarré en trombe avec une médaille d'or en volley face à la Pologne, offrant un deuxième sacre d'affilée aux Jeux pour les Bleus. Autre médaille d'or, celle d'Althéa Laurin, seulement 22 ans, en taekwondo. Pas en or mais en argent, les handballeuses n'ont pas démérité, tout comme Cyréna Samba-Mayela en athlétisme. Offrant la première médaille pour la discipline à ces Jeux. La soirée fut aussi belle du côté du breakdance, discipline qui a fait son entrée cette année à Paris, puisque Dany Dann s'est vu passer la médaille d'argent autour du cou. Pour clôturer ce samedi, les basketteurs affrontaient les "Avengers" américains. Mais les USa auront été plus forts, laissant les Bleus sur la deuxième marche du podium.

"Maloki"… cette expression vous parle très certainement. Mais saviez-vous que c'est également le nom d'un jeu 100% péi sorti le 25 juillet 2024. À l'initiative, deux amis : Erwan Tafiki et Yoni Posé de Doskalidos. Entre les Malfondé, Ladilafé, Zalouzi ou Mangékui.. ce jeu revisite celui des 7 familles en y intégrant des spécificités locales. À jouer en famille ou entre amis, il est vendu à une dizaine d'euros dans les librairies, points culturels, boutiques touristiques et magasin de jeux spécialisés de La Réunion. "Alors quel Maloki êtes-vous prêt à devenir pour gagner ?".

Le prochain "cuisinier" n'était pas disponible pour la rubrique "Lo gou mon péi" de ce dimanche 11 août 2024. J'ai donc décidé de vous proposer ma version du carry de thon. On rappelle que chacun à sa manière de cuisiner. Tant qu'on ne met pas de crème fraiche dans le rougail saucisses, tout va bien.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 5 août au vendredi 9 août, le voici. Alors que les Jeux olympiques battent leur plein, l'artiste Abraham Poincheval a gagné la "médaille de l’immobilisme" après avoir passé dix jours dans une bouteille géante. Nouvelle grande star olympique tricolore, Léon Marchand passionne tous les Français mais aussi les autoroutes. Qui est derrière le sabotage d'un câble ? Une fouine. Snoop Doog en véritable mascotte de la Team USA, peut-être même des JO.

Ce dimanche 11 août 2024, la boule de cristal de Matante Rosina lui dévoile un temps nuageux. Dans l'est, il pourrait même y avoir quelques gouttes de pluie. Ailleurs, le soleil est au rendez-vous surtout le matin mais dans l'après-midi il est possible de voir des averses