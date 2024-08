Artiste en bouteille, la vitesse pour Léon, fouine mangeuse de câbles et Snoop Dogg

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 5 août au vendredi 9 août, le voici. Alors que les Jeux olympiques battent leur plein, l'artiste Abraham Poincheval a gagné la "médaille de l’immobilisme" après avoir passé dix jours dans une bouteille géante. Nouvelle grande star olympique tricolore, Léon Marchand passionne tous les Français mais aussi les autoroutes. Qui est derrière le sabotage d'un câble ? Une fouine. Snoop Doog en véritable mascotte de la Team USA, peut-être même des JO.

- JO 2024: l'artiste Abraham Poincheval sort de sa bouteille après dix jours

"Ça a été vraiment une super belle aventure", a confié l'artiste Abraham Poincheval après avoir rampé hors du goulot de la bouteille géante dans laquelle il s'est enfermé dix jours, près du Stade de France, où la température a frôlé les 50 degrés.

Après avoir encore dialogué avec des passants via un long tuyau noir, l’artiste qui avait élu domicile le 25 juillet dans une bouteille en PVC de six mètres par deux, amarrée le long du Canal de l’Ourcq à Saint-Denis, a été ramené à quai. "Il fait frais ici", a déclaré l’artiste, fatigué et ému, sous les applaudissements.

À ses côtés, son père sculpteur lui a remis la « médaille de l’immobilisme, "sport le plus difficile", alors que se tiennent à quelques centaines de mètres les épreuves d’athlétisme des Jeux olympiques.

Une petite éolienne et des capteurs solaires ont permis au performeur de fabriquer un peu d’électricité pour l’éclairage et la ventilation. Nourriture lyophilisée et toilettes sèches ont fait le reste.

- Sous l’oeil du public et comme en plein désert -



"Quand on commence une pièce, on ne sait jamais où l’on va. C’est toujours une sorte de jeu que je mets en place […]. Là, ça a été vraiment une super belle aventure", a reconnu l’artiste de 52 ans.

La veille de sa sortie, sa batterie est tombée en panne, stoppant net le système d'aération et d'alimentation en eau. "C'est comme si la bouteille me disait ‘il faut que tu sortes’", a-t-il plaisanté.

La performance, intitulée sobrement "La Bouteille", était organisée dans le cadre d'un appel à projets de l'établissement public territorial Plaine-Commune pour permettre au public de se réapproprier le canal.

"Il y a plein d'histoires de bouteilles à la mer, écologiquement par exemple, les premières façons de comprendre les flux marins, ça a été de mettre des bouteilles à la mer et de voir où elles arrivaient (...) et j'ai trouvé cette idée assez belle", a commenté l'artiste, invitant chacun à "inventer le message" de sa performance.



- "La vitesse, c'est pour Léon" : le clin d’œil d'une société d'autoroutes après les performances du nageur

Nouvelle grande star olympique tricolore, Léon Marchand passionne tous les Français mais aussi une entreprise, la Sanef. La société autoroutière a ainsi affiché un message humoristique à propos du multiple médaillé en natation. Le groupe a même gravé son nom sur les panneaux autoroutiers, rappelant de façon humoristique que sur la route, la vitesse "c'est pour Léon".

Ce vendredi 2 août, les automobilistes ont ainsi pu découvrir un nouveau message de prévention routière sur l’autoroute A4 à Brumath, dans le Bas-Rhin.

"Priorité à la sécurité, la vitesse, c’est pour Léon."

Le groupe Sanef derrière les athlètes français ???? et ça se voit !

Message clin d’œil ce soir sur nos panneaux à messages variables, mais toujours en #securite ???? pic.twitter.com/ES7pPxkXdz — Sanef groupe (@sanef_groupe) August 2, 2024

Un clin d’œil de la société d'autoroutes à Léon Marchand, le nageur de 22 ans qui a remporté en moins d’une semaine quatre médailles d’or sur les quatre épreuves individuelles.

- Câbles de la fibre optique sectionnés à la fan-zone de Vincennes : la coupable était… une fouine

Après plusieurs sections d’un câble de la fan zone du château de Vincennes (Val-de-Marne) fin juillet 2024 durant les Jeux olympiques, le parquet de Paris avait ouvert une enquête. Les analyses menées ont finalement permis d’établir la responsabilité… d’une fouine. Des mesures ont été prises pour éviter de nouvelles dégradations de la part du rongeur.

Dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 juillet 2024, un câble de fibre optique avait été sectionné sous les douves du château. Ce câble, qui sert à alimenter les écrans géants de la fan zone retransmettant les épreuves, avait été sectionné à huit endroits différents, rapportait Le Parisien.

La nuit suivante, le même câble avait de nouveau été coupé à plusieurs endroits. À chaque fois, le dispositif de surveillance de la zone ne s’était pas déclenché. Une enquête avait alors été ouverte par la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris, sur soupçons de sabotage.

Une troisième coupure, survenue samedi 3 août 2024, a permis d’identifier le responsable. La zone ayant été placée sous vidéosurveillance, la fouine a cette fois-ci été filmée à l’œuvre par les policiers du Service départemental de la police judiciaire du Val-de-Marne. E

Le parquet de Paris a donc classé l’enquête, tout de même ouverte pour "dégradations d’un bien destiné à l’utilité publique" et "entrave à un système de traitement automatisé de données en bande organisée".

Pour éviter que le rongeur réitère, un nouveau câble a été tendu un peu plus loin, hors du passage de la fouine. "Elle, on la laisse tranquille !", a assuré la ville.

- Snoop Dogg, la véritable mascotte des JO de Paris 2024

Il est devenu la mascotte de Team USA, peut-être même des JO. Consultant pour la chaîne américaine NBC, détentrice des droits télévisés des épreuves outre-Atlantique, le rappeur Snoop Dogg vit sa meilleure vie à Paris 2024, où il assiste à de nombreuses épreuves (Photo : Olympic Games)

L’artiste californien, proche de Team USA et consultant pour NBC à l’occasion des JO de Paris, assiste à de nombreuses épreuves et visite la capitale. Des aventures insolites qu’il partage sur son compte Instagram.

This is Snoop Dogg’s Olympics.



We’re just living in it. ????#Paris2024 pic.twitter.com/jz7F7Qx8t1 — DW Sports (@dw_sports) July 30, 2024

- Un style unique -

Pas plus tard que samedi, celui qui est également producteur est apparu samedi à Versailles vêtu d’un costume de cavalier à l’occasion de la finale olympique de dressage par équipes. Casque, gants et veste noirs, lunettes de soleil floquées d‘étoiles, chemise et polo d’équitation blancs, broche en forme de S, la star californienne s’est glissée parmi les 15.000 spectateurs venus voir les meilleures nations se départager.

Il a également été aperçu sur plusieurs épreuves des Jeux olympiques, dont le judo à l’Arena Champ-de-Mars, l’escrime au Grand palais, ou le basket 3x3 et le skateboard à la place de la Concorde.

Snoop Dogg, 52 ans, avec un style inimitable, partage surtout les meilleurs moments de son séjour en France sur son compte Instagram , dans des vidéos qui affolent la toile.

Intitulées "Snooping around Paris et dotées du hashtag #followthedogg, elles le montrent notamment en train de s’essayer à différentes disciplines olympiques. "En garde !", lance-t-il tout sourire dans l’une des dernières en date, alors qu’il découvre l’escrime dans le centre d’entraînement de Team USA à Eaubonne, dans le Val-d’Oise.

Il a aussi défié Michael Phelps à la natation…

Icône de la Californie -qui accueillera les prochains JO d’été en 2028 à Los Angeles-, l’artiste en profite aussi pour visiter la capitale. Il est notamment allé faire un tour au musée du Louvre, s’extasiant devant La Victoire de Samothrace ou encore La Joconde.

