Baleines, justice, Jeux paralympiques, trophées et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 22 août 2024 : - Pour laisser les baleines nager en paix, un durcissement de la réglementation n'est pas exclu - Dans l'Hexagone, un enfant de 12 ans reconnu coupable d'apologie du terrorisme - Jeux paralympiques: des centaines d'athlètes débarquent au Village - L'édition 2024 des Trophées de l'achat responsable est lancée - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel nuageux

Pour laisser les baleines nager en paix, un durcissement de la réglementation n'est pas exclu

Les baleines attirent chaque année un peu plus de curieux. De juin à octobre environ, les excursions en bateau se multiplient pour tenter d'admirer, au plus près, ces géantes des mers. Parfois à leur détriment. Si une règlementation stricte a été mise en place ces dernières années, certains plaisanciers - professionnels ou non - ont la mauvaise habitude d'outrepasser cette dernière. Dans ce contexte, la préfecture a mené un contrôle en mer ce mercredi 21 août 2024 - et n'exclut plus de renforcer la règlementation si trop d'entorses sont signalées cette année

Dans l'Hexagone, un enfant de 12 ans reconnu coupable d'apologie du terrorisme

Un enfant de 12 ans, qui avait visionné des centaines de vidéo jihadistes et en avait diffusé certaines, a été reconnu coupable mercredi à Montbéliard (Doubs) d'apologie d'actes de terrorisme.

Jeux paralympiques: des centaines d'athlètes débarquent au Village

"Ça va être du grand spectacle": le Village des athlètes a repris vie mercredi au nord de Paris avec l'arrivée des premiers sportifs qui participeront aux Jeux paralympiques à partir du 28 août, l'occasion pour eux de changer le regard sur le handicap.

L'édition 2024 des Trophées de l'achat responsable est lancée

La Maison de l'emploi du Nord de La Réunion (MDEN) et le Haut Conseil de la Commande Publique (HCCP), en partenariat avec la Direction de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS), annoncent le lancement de l'édition 2024 des Trophées de l'achat responsable. "Le concours s'attachera à récompenser les acheteurs publics et privés de La Réunion qui se distinguent par des pratiques d'achat exemplaires, durables et responsables au service du territoire et de sa population" précisent les organisateurs. Les dossiers seront reçus jusqu'au vendredi 27 septembre 2024

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel nuageux

Ce jeudi 22 août 2024, Matante Rosina annonce un temps nuageux le matin sur l'est et le sud-est de l'île. Quelques petites averses pourraient concerner ces régions. Ailleurs, le soleil prédomine. Dans l'après-midi, les hauts de l'ouest se couvrent et reçoivent quelques gouttes de pluie. Au nord et au sud, les nuages sont évacués par le vent, laissant place au soleil. Les rafales de vent perdurent pour cette journée.