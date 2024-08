Fournitures scolaires, Docteur Globe-trotter, rétro, moustique et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 31 août 2024 : - Règles, équerre, cahier… ces fournitures se veulent (presque) "incassables" face à la torture des enfants - Docteur Globe-trotter : les voyages insolites du médecin Claire Lenne - Santé, incendies, jeux paralympiques, Macron et chikungunya - Un moustique s'aide de l'infrarouge pour atteindre sa cible humaine - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil essaie de s'imposer

Règles, équerre, cahier… ces fournitures se veulent (presque) "incassables" face à la torture des enfants

La rentrée scolaire a débuté il y a de cela deux semaines à La Réunion. Si tout le monde est rentré en classe, de nombreux parents s'affairent encore dans les rayons des supermarchés, armés des fameuses listes d'effets scolaires. Il y a ceux qui tirent d'ailleurs leur épingle du jeu, ce sont les fournitures dites "incassables" ou "indéchirables". De la règle à l'équerre en passant par le cahier, elles séduisent les parents. Mais sont-elles pour autant si résistants ? Et si oui, pourquoi le sont-elles ? Imaz Press a posé la question.

Docteur Globe-trotter : les voyages insolites du médecin Claire Lenne

A l'hôpital de Saint-Pierre et Miquelon, au sein d'une centrale nucléaire chinoise ou dans les aires avec un jet privé au départ de la Nouvelle-Calédonie, le deuxième tome de Docteur Globe-trotter, partage les voyages insolites de Claire Lenne à travers le globe. Le "Tour du monde en blouse blanche" de la médecin urgentiste réunionnaise, paru récemment, raconte, à travers ses cahiers de voyage, ces trois destinations truffées de péripéties.

Santé, incendies, jeux paralympiques, Macron et chikungunya

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 26 août au vendredi 30 août 2024:

• Lundi 26 août - Santé : quand les substituts du sucre et du gluten sont de faux amis

• Mardi 27 août - Incendies en série à La Réunion : pyromanie, malveillance et imprudence à l'origine des brasiers

• Mercredi 28 août - Jeux paralympiques : la France veut de nouveau vibrer avec ses athlètes

• Jeudi 29 août - Sans gouvernement, Emmanuel Macron bloque tout travail législatif

• Vendredi 30 août - Chikungunya : les autorités ne s'alarment pas, mais n'écartent pas l'hypothèse d'une reprise épidémique

Un moustique s'aide de l'infrarouge pour atteindre sa cible humaine

Le moustique Aedes aegypti utilise l'infrarouge dans l'arsenal de moyens lui permettant de détecter et d'atteindre sa cible humaine, selon une étude parue dans Nature. L'insecte est un des principaux vecteurs de transmission à l'Homme de virus comme la dengue, la fièvre jaune, le zika ou la chikungunya. Un dommage collatéral à son simple objectif de se repaître de sang, humain de préférence.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil essaie de s'imposer

Le soleil pointe le bout de son nez ce samedi 31 août 2024 et a décidé de s'accrocher toute la matinée d'après Matante Rosina. Dans l'après-midi, en revanche, quelques nuages viennent se positionner devant lui. Il pourrait y avoir quelques gouttes de pluie au Tampon mais sans plus. Les cirques et les plus hauts sommets de l'île restent baignés de soleil. Le vent a tendance à se calmer et le mercure du thermomètre remonte légèrement.