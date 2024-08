Le soleil pointe le bout de son nez ce samedi 31 août 2024 et a décidé de s'accrocher toute la matinée d'après Matante Rosina. Dans l'après-midi, en revanche, quelques nuages viennent se positionner devant lui. Il pourrait y avoir quelques gouttes de pluie au Tampon mais sans plus. Les cirques et les plus hauts sommets de l'île restent baignés de soleil. Le vent a tendance à se calmer et le mercure du thermomètre remonte légèrement. (photo sly/www.imazpress.com)