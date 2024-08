Santé, incendies, jeux paralympiques, Macron et chikungunya

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 26 août au vendredi 30 août 2024: • Lundi 26 août - Santé : quand les substituts du sucre et du gluten sont de faux amis • Mardi 27 août - Incendies en série à La Réunion : pyromanie, malveillance et imprudence à l'origine des brasiers • Mercredi 28 août - Jeux paralympiques : la France veut de nouveau vibrer avec ses athlètes • Jeudi 29 août - Sans gouvernement, Emmanuel Macron bloque tout travail législatif • Vendredi 30 août - Chikungunya : les autorités ne s'alarment pas, mais n'écartent pas l'hypothèse d'une reprise épidémique

Avec la rentrée des classes et la reprise du travail pour de nombreuses personnes, c'est la reprise de la routine et des bonnes habitudes pour beaucoup. Pendant que certains se mettent au sport, d'autres décident de manger plus sainement tout en essayant d'arrêter le sucre et le gluten. Mais attention à ne pas se laisser abuser par leurs substituts : de faux amis pour la santé et le porte-monnaie.

Des champs de cannes dévastés, des broussailles en flammes, des habitations menacées… Depuis plusieurs jours, La Réunion – l'est comme l'ouest – connait de nombreux départs de feu. Volontaires ou accidentels, ils nécessitent le déploiement de nombreuses forces de secours et d'incendie sur le terrain. Attisés par le vent et des sols secs, les brasiers gagnent rapidement du terrain, menant à des fermetures de routes et des évacuations. Des actes, qui, selon les premiers éléments, ressemblent plus à des actes criminels qu'à des faits accidentels.

Dix-sept jours après la fin des JO, Paris rallume la flamme ce mercredi 28 août 2024 avec la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques qui aura lieu sur les Champs-Élysées et la place de la Concorde à partir de 22 heures (heure Réunion). Malgré la rentrée et les tensions politiques, des millions de Français espèrent retrouver la ferveur olympique. Près de 5.000 athlètes vont concourir, dont 237 pour la France, parmi lesquels trois réunionnais : Dimitri Pavadé, Laurent Chardar et Gaël Rivière.

Voilà deux mois qu'Emmanuel Macron a décidé unilatéralement de dissoudre l'Assemblée nationale. Depuis, et alors que le Nouveau Front Populaire est la force politique à être arrivée en tête des législatives, il se refuse à nommer un nouveau Premier ministre. Bloquant au passage tout travail parlementaire.

C'est un virus qui a marqué La Réunion il y a de cela une vingtaine d'années : le chikungunya. Si l'on s'en serait bien passé, le virus a décidé de faire son grand retour dans notre département. Depuis le 23 août 2024 – date du premier cas – trois personnes ont contracté la maladie. Si le terme d'épidémie n'est pas encore à l'ordre du jour, l'Agence régionale de santé préfère prévenir que guérir, rappelant à la population de se protéger.