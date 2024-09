Surf, Vélorution, rétro, agressions sexuelles et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 14 septembre 2024 : - Surf : bientôt un spot surveillé à L'Etang-Salé - Tous en selle : Saint-Denis fait sa "Vélorution" - Familles d'accueil, alcoolisation fœtale, bichiques, NRL et IST - Agressions sexuelles sur mineurs: sept ans de prison pour un animateur de centre de loisirs - La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore quelques résidus du front froid

Surf : bientôt un spot surveillé à L'Etang-Salé

Nouvelle association, nouveau spot, nouveau fonctionnement : la pratique du surf continue de reprendre du poil de la bête à La Réunion. A partir du 1er janvier 2025, si tout se passe bien, c'est l'association Réseau d'éducation et de sauvetage pour la sécurité des activités côtières (Ressac) qui prendra la main sur la gestion des vigies requins renforcées et de la water patrol, les deux dispositifs de sécurisation contre le risque squale. Avec, dans le viseur, l'ouverture d'un nouveau spot de surf au Simulateur de L'Etang-Salé, mais aussi une généralisation des services de sauvetage à tous les usagers de la mer.

Tous en selle : Saint-Denis fait sa "Vélorution"

Le vélo est à l'honneur ces derniers jours. Entre Tour cycliste, tour à vélo organisés par les collectivités, le deux-roues est au cœur de toutes les attentions. Même Saint-Denis a décidé ce samedi 14 septembre 2024 de faire sa "Vélorution". Une mobilisation – pacifique mais non moins engagée – organisée par le collectif des "Dionysiens à vélo", Vélo Klinik et le Crub (Collectif Réunionnais des Usagers de la Bicyclette). Un seul objectif : se mettre tous en selle pour promouvoir les mobilités douces

Familles d'accueil, alcoolisation fœtale, bichiques, NRL et IST

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 9 septembre au vendredi 13 septembre 2024:

• Lundi 9 septembre - Lorsque les familles sont défaillantes ou absentes, l’État prend en charge les publics fragiles

• Mardi 10 septembre - Alcoolisation fœtale : boire un seul verre durant la grossesse peut provoquer un désastre pour le bébé

• Mercredi 11 septembre - Bichiques : le précieux alevin a presque disparu des rivières et des tables

• Jeudi 12 septembre - Chantier de la NRL : la Région et le groupement Vinci-Bouygues attendus mardi au tribunal administratif

• Vendredi 13 septembre - VIH, infections sexuellement transmissibles : des jeunes de plus en plus contaminés et de moins en moins protégés

Agressions sexuelles sur mineurs: sept ans de prison pour un animateur de centre de loisirs

Un ex-animateur de centre de loisirs à Toulouse a été condamné vendredi à sept ans de prison pour avoir agressé sexuellement des élèves mineurs et pour avoir pris des photos et vidéos de dizaines d'enfants dénudés.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore quelques résidus du front froid

Ce samedi 14 septembre 2024, Matante Rosina voit qu'il y a encore quelques résidus du front froid le matin dans le sud-est. Le soleil reste bien accroché ailleurs. Dans le nord-ouest, la pluie est au rendez-vous dans l'après-midi. Ça décoiffe avec ces rafales de vent qui peuvent atteindre les 70 km/h à Saint-Pierre et Sainte-Marie. Côté température, elles ont encore un peu baisser.