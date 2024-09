Centre Isis, 4 voies coupée, insolite, Mayotte et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 29 septembre 2024 : - Centre Isis à Saint-Denis : "penser à son bien-être pour être bien en santé" - Travaux sur la 4 voies de Saint-Pierre : la circulation interdite dans les deux sens à Pierrefonds - Insolite : Un lézard en Formule 1, innonceté à 88 ans, endormie dans un bois - Mayotte : émeute et prise d'otages à la prison de Majicavo - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche au soleil

Centre Isis à Saint-Denis : "penser à son bien-être pour être bien en santé"

Nous sommes nombreux à avoir rencontré au moins une fois dans sa vie un kinésithérapeute pour régler des petits ou des gros bobos. Dans mes lointains souvenirs, les séances de kiné se résument à un placement d'électrodes sur la zone douloureuse pendant 15 minutes en se terminant par 5 minutes de massage avec ou sans crème et sans grand résultat et qui plus est dans une salle austère. Un problème à la cheville me fait changer d'avis lorsque je me rends dans le centre Isis au Butor à Saint-Denis.

Travaux sur la 4 voies de Saint-Pierre : la circulation interdite dans les deux sens à Pierrefonds

La circulation est interdite jusqu'à 20h dans le sens nord - sud ce dimanche 29 septembre 2024 sur la 4 voies au niveau de Pierrefonds (Saint-Pierre). Elle sera également interdite dans le sens sud -nord à partir dev9h et jusqu'à 20h. Des déviations sont mises en place. C'est pour permettre une opération de levage de la la passerelle piétonne de Pierrefonds que cette décision a été prise, informe la direction régionale des routes. Prudence et patience dans le secteur

Insolite : Un lézard en Formule 1, innonceté à 88 ans, endormie dans un bois

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 23 septembre au vendredi 27 septembre 2024, le voici. À Singapour, un lézard a souhaité se confronter aux Formule 1. S'il n'a pas gagné, il a bien fait courir les assistants sur la piste. Un Japonais de 88 ans a été déclaré innocent du quadruple meurtre qui lui a valu de passer 46 ans dans le couloir de la mort. À 10 ans, une jeune somnambule est sortie de chez puis a marché plus d’un kilomètre avant d'être retrouvée endormie dans un bois.

Mayotte : émeute et prise d'otages à la prison de Majicavo

Une émeute a éclaté dans le quartier des hommes de la prison de Majicavo à Mayotte ce samedi 28 septembre 2024. Selon Mayotte la 1ere, vers 15h "un groupe de prisonniers a attaqué des gardiens et pris quatre d'entre eux en otage". Les forces de l'ordre sont intervenues et sont parvenus à libérer les otages au bout de trois heures d'intevention

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche au soleil

Ce dimanche 29 septembre 2024, Matante Rosina consulte sa boule de cristal qui lui annonce du soleil partout sur l'île le matin et l'après-midi, comme à leur habitude, les nuages débarquent. Ils vont plutôt envahir les hauts du nord-ouest et peuvent laisser tomber quelques gouttes. Le littoral reste sous le soleil ainsi que les plus hauts sommets de l'île. Matante Rosina active encore son éventail. Le thermomètre va afficher 30°C.