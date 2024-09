Un lézard en Formule 1, innonceté à 88 ans, endormie dans un bois

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 23 septembre au vendredi 27 septembre 2024, le voici. À Singapour, un lézard a souhaité se confronter aux Formule 1. S'il n'a pas gagné, il a bien fait courir les assistants sur la piste. Un Japonais de 88 ans a été déclaré innocent du quadruple meurtre qui lui a valu de passer 46 ans dans le couloir de la mort. À 10 ans, une jeune somnambule est sortie de chez puis a marché plus d’un kilomètre avant d'être retrouvée endormie dans un bois (Photo D.R.)

- F1 : à Singapour, la troisième séance d’essais libres interrompue par... un lézard

À Singapour, les vingt pilotes de Formule 1 veulent parfaire leurs réglages avant la séance de qualifications ce samedi 21 septembre. Mais lors de la troisième séance d’essais libres, le drapeau rouge a été brandi à cause de la présence d’un varan sur la piste.

Alors que les premiers pilotes prenaient la piste, le drapeau rouge a été rapidement sorti par les commissaires de course en raison de la présence du lézard.

Un bb Godzilla sur la piste de Singapour EL3 pic.twitter.com/bgzvL2qcvY — Bechir Houman (@BechirHouman) September 21, 2024

Après plusieurs minutes de course-poursuite avec le varan, la piste a été libérée et les pilotes ont pu reprendre leur séance.

Fort heureusement pas de drame. Les pilotes n’ont pas abîmé leurs voitures, et le "bébé Godzilla" comme il est déjà surnommé, est sorti sain et sauf.

Ce n’est pas la première fois qu’une telle scène survient à Singapour. En 2016 un reptile s’était invité, déjà en troisième séance d’essais libres, sur le tracé de Marina Bay. Rebelote en 2023, mais cette fois-ci avec un dénouement tragique. Alors que plusieurs lézards géants étaient présents sur la piste, l’un d’eux avait été percuté par la monoplace de Fernando Alonso.

- Un Japonais de 88 ans, dont 46 passés dans le couloir de la mort, innocenté

Iwao Hakamada, un Japonais de 88 ans, a été déclaré innocent jeudi du quadruple meurtre pour lequel il avait été condamné en 1968 et qui lui a valu de passer 46 ans dans le couloir de la mort.

Quelques minutes seulement après le verdict de ce procès en révision de cette affaire hors-normes, le vieil homme était filmé par les médias nippons en train de sortir de chez lui.

Affaibli physiquement et mentalement par près de cinq décennies à attendre son exécution, le détenu qui a passé le plus d'années dans le couloir de la mort au monde, n'a pas assisté à l'audience qui avait lieu à Shizuoka, non loin de là où il vit.

Vêtu d'un gilet sans manche par-dessus une chemise claire et portant un chapeau, Hakamada a descendu quelques marches, soutenu par une femme avant de monter dans une voiture. Selon les médias locaux, ses proches s'étaient assurés qu'il ne regarderait pas la télévision au moment du verdict.

Cette affaire, qui a débuté en 1966, est un symbole pour les partisans de l'abolition de la peine de mort au Japon, moins nombreux dans l'archipel selon les sondages, que ceux qui y sont favorables.

Ancien boxeur devenu employé dans une entreprise de fabrication de miso (soja fermenté), Iwao Hakamada était accusé d'avoir assassiné en 1966 son patron et trois membres de la famille de ce dernier et avait été condamné à la peine capitale deux ans plus tard.

"Quand le tribunal a déclaré que l'accusé n'était pas coupable, cela m'a semblé divin. J'étais tellement émue et heureuse de l'entendre que je n'ai pas pu arrêter de pleurer. Mais c'était des larmes de joie", a déclaré Hideko Hakamada lors d'une conférence de presse en fin de journée avec ses avocats.

Ce très rare verdict d'innocence a également réjouit ses partisans, massés devant le Tribunal dès le début de journée avec T-shirts et banderoles de soutien.

- États-Unis : somnambule, une fillette de 10 ans retrouvée endormie dans un bois

Une Américaine de 10 ans qui avait disparu de chez elle en pleine nuit a été retrouvée en train de dormir dans un bois. Somnambule, elle est sortie de chez elle puis a marché plus d’un kilomètre. D’importantes recherches menées au sol et dans les airs ont permis de la localiser.

Les recherches auront duré "une longue journée", selon la police locale, ce dimanche 15 septembre 2024 à Dubberly, en Louisiane aux États-Unis. Durant la nuit précédente, Peyton Saintignan, une fille de 10 ans qui souffre de somnambulisme, a quitté son domicile familial, rapporte CNN une semaine après les faits.

"Elle a l’habitude de marcher pendant son sommeil et de se promener dans le jardin", a indiqué le shérif Jason Parker. Jusqu’alors, elle n’était jamais sortie de la maison.

La mobilisation des habitants de ce village a fini par payer pour la retrouver le soir-même vers 23 heures. Peyton Saintignan était alors assoupie dans un bois à plus d'un kilomètre de chez elle.

"Elle se trouvait dans des bois denses à environ 300 mètres de l'endroit où une caméra de surveillance l'avait enregistrée plus tôt dimanche matin", explique le shérif.

Drone Footage Captures the Moment Missing 10-Year-Old Girl from Louisiana is FOUND SAFE!



Drone Management Services played a key role in the search, with the company’s owners saying they were 'honored to be part of the rescue operation.' https://t.co/14SldEXEOJ — National Center for Missing & Exploited Children (@NCMEC) September 21, 2024

Finalement, c’est grâce à un drone déployé par une entreprise privée que l’enfant a été retrouvé. Peyton était en train de dormir dans un bois. Saine et sauve, bien qu’affamée, la fillette a pu retrouver ses proches et rentrer chez elle.

