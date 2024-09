Centre Isis à Saint-Denis : "penser à son bien-être pour être bien en santé"

Nous sommes nombreux à avoir rencontré au moins une fois dans sa vie un kinésithérapeute pour régler des petits ou des gros bobos. Dans mes lointains souvenirs, les séances de kiné se résument à un placement d'électrodes sur la zone douloureuse pendant 15 minutes en se terminant par 5 minutes de massage avec ou sans crème et sans grand résultat et qui plus est dans une salle austère. Un problème à la cheville me fait changer d'avis lorsque je me rends dans le centre Isis au Butor à Saint-Denis (Photos : rb/www.imazpress.com)

En ouvrant la porte du centre Isis, je me demande si je suis au bon endroit. Décoration soignée, plantes vertes, des orchidées, plusieurs portes avec des petits noms : "le flamboyant", "le cryptoméria", "le baobab"... Finalement, je suis bien arrivée au centre de bien-être et de santé.

Alizée Fluchaire, responsable du centre Isis et kinésithérapeute m'accueille. J'expose mon problème de cheville. Je m'allonge sur la table et elle se met d'abord à faire un check complet de mon corps. Elle décèle un plexus solaire douloureux. Il faudra régler ça plus tard. Se penche sur le problème de ma cheville, me pose plusieurs questions sur ma santé. Alizée me fait comprendre que la plupart des douleurs du corps viennent de notre mental, de nos émotions. Pour faire simple, si on est bien dans sa tête, on est bien dans son corps.

Rémy Six, son associé et kinésithérapeute, présente le centre de bien-être Isis ouvert depuis le 1er mars 2024. Il détaille les offres paramédicales et sportives du centre.

- Le centre Isis, un lieu de vie où on s'y sent bien -

Alizée et Rémy ont souhaité "proposer un lieu pluridisciplinaire où les gens puissent être pris dans leur entièreté et les aider au mieux selon leurs besoins".

Leur but est donc de regrouper plusieurs personnes dans un même endroit pour allier à la fois le côté santé et le côté bien-être. Alizée insiste sur le fait que "pour être en bonne santé, il faut aussi être bien dans son corps, dans sa tête". Donc proposer des activités sportives, détente ou soins au même endroit est un atout pour ce centre qui a son "petit côté familial, d'entraides". Mixité sociale, tous âges confondus, ce lieu de vie est ouvert à tous.

- Des soins personnalisés -

Des patients viennent au centre pour régler un souci physique, d'autres n'ont pas forcément de problème de santé. Au centre, le côté préventif est mis en avant ainsi que le côté responsabilisation du patient.

Les professionnels dirigent les patients sur "comment se soigner par soi-même et avoir ses propres outils pour avancer" explique Rémy Six. Alizée Fluchaire conseille de ne pas venir dans ce centre "quand il est déjà trop tard". Il est nécessaire d'entretenir son corps et d'être à son écoute pour éviter les problèmes de santé en pratiquant les différentes séances sportives du centre (stretching, cardio Hiit...).

- La différence entre la kiné d'hier et la kiné d'aujourd'hui -

Pour Alizée Fluchaire, la kiné d'hier et d'aujourd'hui possède les mêmes bases, les mêmes techniques, mais au centre Isis, les professionnels réfléchissent autour de la problématique d'un patient pour "voir toutes les petites choses qui ont pu faire qu'aujourd'hui il (le patient - ndlr) ait ces douleurs et utiliser les outils de la kiné pour aider à régler les problématiques".

Les kinésithérapeutes du centre travaillent avec des professionnels de santé extérieurs et s'autorisent à leur envoyer des patients pour vérifier si leurs douleurs actuelles ne seraient pas dues à un autre problème ailleurs. Pour Alizée et Rémy, la seule différence est qu'aujourd'hui, la communication entre les différents thérapeutes à évoluer.

- Pour être en santé, il faut faire attention à son bien-être -

"Santé et bien-être, sont deux choses qui communiquent totalement ensemble" insiste Alizée Fluchaire. Il n'y a pas de séparation entre les deux. "Quand on prend en compte sa santé trop tard et qu'il y a déjà de grosses problématiques, il faut tout un rattrapage pour revenir à du bien-être" explique la kinésithérapeute. Elle insiste : "pour être en santé, il faut faire attention à son bien-être".

La période du Covid a permis de prendre conscience que prendre du temps pour soi, cela a une utilité. "Cette pause dans le monde a redéclenché quelque chose, il n'y a pas que le boulot (...), on est dans une société qui va très vite, on est massivement chargé de choses à faire, de stress et on ne s'autorise plus à prendre une pause et à regarder comment on est et comment on va" déplore Alizée.

Mais pour elle, la solution est de "ne plus considérer les douleurs comme un problème mais peut-être comme une information" et rajoute "il n'y a pas de santé sans bien-être et il n'y a pas de bien-être sans santé". "Les gens prennent conscience petit à petit que revenir vers du bien-être c'est revenir vers leur bien à eux et déposer un petit peu tout ce qui leur a pollué la journée" remarque Alizée Fluchaire.

Pour aller vers du bien-être, le centre propose également des évènements "hors normes" comme de la méditation, des cercles de paroles, des voyages sonores... "qui vont ouvrir une autre dimension" assure la responsable du centre Isis.

