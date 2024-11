Accidents, Violences, Michel Barnier, Le Port et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 25 novembre 2024 : - À La Réunion, les accidents c'est (presque) toujours dans les mêmes secteurs - Violences contre les femmes : un colloque pour s'attaquer aux racines du mal - L'étau de la censure se resserre sur Michel Barnier - Le Port : de la gastronomie et de l'art au coeur du quartier de la Rose des Vents - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil et un peu de pluie

À La Réunion, les accidents c'est (presque) toujours dans les mêmes secteurs

Carambolages, sorties de routes et accidents à répétition font partie du quotidien sur le réseau routier de La Réunion. Pas tous graves ou mortels, ces accidents se produisent fréquemment dans les mêmes secteurs de l'île. Vitesse, téléphone au volant, manque de vigilance, alcoolisation et signalétique défaillante… comptent parmi les raisons principales de cette insécurité routière

Violences contre les femmes : un colloque pour s'attaquer aux racines du mal

Depuis 1999, les Nations Unies ont instauré le 25 novembre comme la Journée internationale de l'élimination des violences faites à l'égard des femmes. 25 ans plus tard, les chiffres restent toujours aussi alarmants. 122 féminicides ont été enregistrés en France depuis le début de l’année 2024. À La Réunion, les violences conjugales sont en hausse. L'île est désormais le 2e département de France le plus touché derrière le Pas-de-Calais. Ce lundi 25 novembre 2024, le sujet était au cœur d'un colloque à l'hémicycle de l'hôtel de la Région. Une journée d'échanges et de débats pour en finir avec ce fléau aux racines profondes.

L'étau de la censure se resserre sur Michel Barnier

Marine Le Pen pour l'extrême droite puis Mathilde Panot au nom de la gauche ont fermement maintenu lundi leurs menaces de censure du gouvernement après leurs entretiens avec Michel Barnier.

Le Port : de la gastronomie et de l'art au coeur du quartier de la Rose des Vents

Du 15 novembre au 28 novembre, l'association Réunion Métis, en partenariat avec la ville du Port et la SHLMR, déploie un projet culinaire et artistique au cœur du quartier La Rose des Vents. Ce projet construit autour du "vivre ensemble par le faire ensemble" vise à rassembler les habitants autour de moments de partage et de créativité. Un événement qui aboutira ce jeudi 28 novembre 2024 à un "resto La Kour", comme l'indique le communiqué.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil et un peu de pluie

Matante Rosina se dit qu'il y aura pour tous les goûts ce mardi 26 novembre 2024. Notre gramoune préférée a vu qu'il y aura du soleil le matin et un peu de pluie l'après-midi. Et comment est le temps chez vous ?