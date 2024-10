Avions, 7 octobre, Macron, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 7 octobre 2024 : - Billets d'avions : augmentation en vue pour combler le déficit de l'Etat... au détriment des Réunionnais - À Londres et Paris des milliers de personnes pour "ne pas oublier" les victimes du 7-Octobre - Macron à Netanyahu: "Solidarité" avec Israël mais le "temps du cessez-le-feu est venu" - Contrôles routiers : 516 infractions relevées par les forces de l'ordre en trois jours - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps agréable

Billets d'avions : augmentation en vue pour combler le déficit de l'Etat... au détriment des Réunionnais

Les voyageurs de La Réunion devront-ils bientôt payer leurs billets d'avion plus chers qu'ils ne le sont déjà ? C'est en tout cas la rumeur qui circule depuis au discours de politique générale de Michel Barnier prononcée de mardi 1er octobre 2024. Pour faire des économies et renflouer les caisses de l'État, la taxe de solidarité sur les billets d'avion pourrait tripler. Et quoi de mieux que l'idée de faire payer une nouvelle fois les plus précaires et éloignés et donc les Outre-mer

À Londres et Paris des milliers de personnes pour "ne pas oublier" les victimes du 7-Octobre

Des milliers de personnes se sont rassemblées dimanche à Londres et Paris lors d'un hommage aux victimes du 7-Octobre, à la veille du premier anniversaire de cette attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël.

Macron à Netanyahu: "Solidarité" avec Israël mais le "temps du cessez-le-feu est venu"

Le président français Emmanuel Macron a réaffirmé dimanche lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu "l'engagement indéfectible" de la France pour la sécurité d'Israël mais aussi insisté sur l'urgence d'un cessez-le-feu à Gaza et au Liban, a annoncé l'Elysée.

Contrôles routiers : 516 infractions relevées par les forces de l'ordre en trois jours

Les forces de l'ordre on effectué 51 contrôles routiers entre ce vendredi 4 octobre et ce dimanche 6 octobre 2024. Ils ont constaté 516 infractions, dont 22 délits. Ils ont retiré 5 permis

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps agréable

Les jours défilent et se ressemblent. Pour ce lundi 7 octobre 2024, Matante Rosina prévoit du beau temps le matin et des nuages l'après-midi qui pourraient peut-être laisser échapper de petites gouttes de pluie à mi-hauteur. Le temps est agréable malgré ces quelques nuages. Matante Rosina vous souhaite une excellente nouvelle semaine.