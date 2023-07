Volcan, Run Ball, violences urbaines, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 3 juillet 2023 : - Le Piton de la Fournaise fait son show - Run Ball : des stars du ballon sur le terrain du Port - Emeutes : appel au calme de la grand-mère de Nahel, Macron va recevoir les maires victimes de violence - Un pilote de deux-roues intercepté à 145km/h sur une route à 80km/h - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil est parmi nous, le froid aussi

Le Piton de la Fournaise fait son show

Le Piton de la Fournaise s'est réveillé ce dimanche 2 juillet 2023, pour la toute première fois de l'année. Le volcan a commencé à donner des signes de réveil dès 7h36 du matin et l'éruption a été confirmée aux alentours de 8h30 heures sur le flanc est de l'enclos. L'éruption se poursuit pour son deuxième jour ce lundi,sur le flanc est et sud-est du volcan. Deux fissures sont ouvertes. Le spectacle est visible depuis la route des laves

Run Ball : des stars du ballon sur le terrain du Port

Le Run Ball, événement majeur de basketball à La Réunion, fait son grand retour ce lundi 3 juillet 2023 après sept ans d’absence. Pendant une semaine, les jeunes joueurs et entraîneurs de l’île vont participer à un camp d’entraînement avant la grande soirée de gala le samedi 8 juillet au gymnase Cotur du Port.



Emeutes : appel au calme de la grand-mère de Nahel, Macron va recevoir les maires victimes de violence

La violente attaque à la voiture-bélier qui a visé le domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) a provoqué dimanche une indignation unanime en France. La grand-mère du jeune Nahel, dont la mort a suscité cinq nuits consécutives d'émeutes, a appelé au calme. Emmanuel Macron a annoncé ce soir qu’il allait recevoir mardi les 220 maires qui ont subi des violences.



Un pilote de deux-roues intercepté à 145km/h sur une route à 80km/h

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 26 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end, permettant de relever 289 infractions dont 11 délits. Au cours du week-end, les motocyclistes de l’E.D.S.R ont mené de nombreuses actions de lutte contre l'insécurité routière, en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents, sur les secteurs et axes les plus accidentogènes de l’île.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil est parmi nous, le froid aussi

Ce lundi 3 juillet 2023, Matante Rosina va préparer un bon carry volaille. Elle est allée au marché hier pour prendre tout ce qui lui faut. Comme elle voit qu'il fait beau et que ça n'a pas l'air de changer pour la journée, elle va le faire au feu de bois (lé plis méyèr). Côté météo, rien de particulier à signaler d'après elle, à part quelques nuages qui s'accrochent sur les pentes mais rien de bien méchant et toujours un peu plus frais.