Ce lundi 3 juillet 2023, Matante Rosina va préparer un bon carry volaille. Elle est allée au marché hier pour prendre tout ce qui lui faut. Comme elle voit qu'il fait beau et que ça n'a pas l'air de changer pour la journée, elle va le faire au feu de bois (lé plis méyèr). Côté météo, rien de particulier à signaler d'après elle, à part quelques nuages qui s'accrochent sur les pentes mais rien de bien méchant et toujours un peu plus frais. (photo rb/www.imazpress.com)