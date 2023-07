Vacances, Macron, route du littoral, insolite et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 23 juillet 2023 : - Des vacances insolites pour se dépayser sans sortir de La Réunion - Emmanuel Macron s'exprimera lundi sur France 2 et TF1 - La route du littoral totalement fermée ce dimanche de 6h30 à 12h30 - Insolite : de l'ADN contre les crottes de chiens, fossiles d'hippopotames, naufragés deux mois en mer - La pa Météo France i di, sé zot i di - Après des averses passagères, des éclaircies mais brèves

Des vacances insolites pour se dépayser sans sortir de La Réunion

Les vacances scolaires se poursuivent et côté activité on peut parfois être en manque d'inspiration. Pas de panique, si vous ne partez pas en voyage, La Réunion est pleine de ressources pour s'occuper jusqu'à la mi-août. Imaz Press vous propose de découvrir les idées sorties des plus classiques au plus insolites.

Emmanuel Macron s'exprimera lundi sur France 2 et TF1

C'est en duplex de Nouméa en Nouvelle-Calédonie que le président de la République répondra aux questions des journalistes de France 2 et TF1 ce lundi 24 juillet 2023 aux "13 heures". Après le remaniement et un non-discours le 14 juillet sa prise de parole est attendue.

La route du littoral totalement fermée ce dimanche de 6h30 à 12h30

La route du littoral sera totalement fermée à la circulation de 6h30 à 12h30 ce dimanche 23 juillet 2023. C'est pour permettre des travaux de purges préventives de la falaise surplombant leroute du Littoral que cette fermeture a été décidé, informe la direction régionale des routes. Une déviation sera mise en place dans les deux sens par la RD41 route de la Montagne.



Insolite : de l'ADN contre les crottes de chiens, fossiles d'hippopotames, naufragés deux mois en mer

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 17 juillet au vendredi 21 juillet le voici : À Béziers, dès septembre, chaque canidé devra avoir un passeport génétique sous peine d’amende. Ce papier permettra aux agents de la propreté d'identifier les chiens dont les déjections ont été laissées au sol. Des fossiles de dix hippopotames nains endémiques de l'île de Crète ont été découverts lors de fouilles. Le naufragé australien qui a dérivé pendant deux mois dans le Pacifique avec sa chienne Bella, est arrivé au Mexique.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Après des averses passagères, des éclaircies mais brèves

Matante Rosina espère un dimanche agréable. Ce 23 juillet 2023, elle voit à travers sa fenêtre que la pluie arrose son jardin mais en regardant plus loin, elle voit les lueurs du soleil. Pour elle, le temps va se dégager. Malheureusement, ces éclaircies sont de courte durée et des averses peuvent concerner plusieurs régions de l'île. Elle est sûr que demain, lundi, "soley sa pèt en flèr".