Des vacances insolites pour se dépayser sans sortir de La Réunion

Les vacances scolaires se poursuivent et côté activité on peut parfois être en manque d'inspiration. Pas de panique, si vous ne partez pas en voyage, La Réunion est pleine de ressources pour s'occuper jusqu'à la mi-août. Imaz Press vous propose de découvrir les idées sorties des plus classiques au plus insolites (photo rb/www.imazpress.com)

La Réunion est l'endroit idéal pour s'amuser gratuitement. On ne vous présente plus toutes les randonnées et les spots snorkelling qu'offre l'île sans oublier les spectacles époustouflants que proposent en ce moment les baleines même depuis la côte. Vous pouvez faire de belles observations, de Boucan Canot, du Cap Lahoussaye ou encore de la pointe au sel à Saint-Leu.

Côté culturel, la ville de Saint-Denis organise des projections de films rétros en plein air pendant toute la durée des vacances et pour ceux qui sont plutôt musique, vous pouvez toujours vous rendre le dimanche soir à Saint-Leu pour les concerts des rondavelles du front de mer.

- Activités insolites -

Pour les amateurs de sensations fortes, la méga tyrolienne à Sainte-Marie, la plus grande de La Réunion, pourrait vous satisfaire. Longue de 766 mètres sur le domaine de La Paix, elle offre une descente à une vitesse de pointe de 90 km/h avec vue sur mer.

Pour ceux qui préfèrent rester sur terre, la luge d'été du Maido est une bonne alternative. Sur des pistes en inox, dans un cadre verdoyant, l'attraction permet à tous les publics de découvrir des sensations de vitesse même sans neige. La descente est au prix de trois euros. Dans le même parc, des balades à poneys sont aussi proposées.

Pour les plus aventuriers, il est toujours possible de faire une excursion dans les tunnels de lave. Il y a ceux du Piton de la Fournaise mais aussi ceux du Piton des neiges comme à Bassin Bleu. Le site de l'office du tourisme de l'ouest propose justement une journée sur les lieux. Pendant 4h30, escalade, spéléologie et descente en tyrolienne sont pratiquées par les visiteurs avant un bon déjeuner dans le village de l'éperon.

Autre activité aventure pour les moins frileux, le canyoning avec plusieurs parcours possibles à Cilaos, Hell-Bourg ou encore Langevin mais aussi plusieurs niveaux de difficulté. Dans le lit d'un cours d'eau, cette pratique offre la possibilité de glisser dans des toboggans aquatiques et faire des sauts jusqu'à 12 mètres de haut dans des grandes vasques d'eau claire.

Pour une activité plus traditionnelle, optez pour une visite de distillerie de Géranium Rosat ou d'Eucalyptus au Maïdo. Après avoir découvert le procédé de fabrication des huiles avec les distillateurs, un savoir-faire transmit de générations en générations, vous repartirez avec votre huile essentielle artisanale.

À noter que le géranium rosat est la plante la plus distillée à La Réunion. Utilisé pour son parfum obtenu par distillation des feuilles et des parties vertes, récoltées durant la floraison, son huile essentielle est très prisée par les parfumeurs. On la retrouvait dans les parfums d'Hermès, Yves Saint-Laurent ou encore Chanel mais elle a depuis été remplacée par les parfums de synthèse.

Pour animer votre soirée en cas de mauvais temps, rendez-vous à Quiz room, récemment installé à La Réunion. Depuis le mois de mai, l'enseigne propose des salles de quiz immersives à Saint-Denis. Pendant une heure, 4 à 18 joueurs sont réunis pour s'affronter à l'occasion d'un blindtest ou d'un quiz qu'ils auront choisi.

En cas de temps bien dégagé, vous pouvez plutôt passer la soirée à regarder les étoiles dans les hauts de l'île. Que ce soit avec l'observatoire des Makes, Astro Alpa ou encore Makes Astro, vous êtes accompagnés par des guides en astronomie qui partageront leur savoir. Du matériel professionnel sera présenté et mis à votre disposition pour quelques heures d'observation du ciel austral.

Et si cette activité vous donne envie de prolonger la nuit à la belle étoile, vous êtes au bon endroit à La Réunion.

- Hébergements à ciel ouvert -

Au cœur du parc national, Kaz Insolite propose des hébergements peu communs à la fenêtre des Makes. À 1.500 mètres d'altitude, des gîtes sous forme de bulles transparentes loin de la pollution lumineuse des villes permettent de passer la soirée à observer les étoiles. Seul bémol, le prix qui est plutôt élevé. Il faudra compter au minimum 249 euros la nuit.

Autre solution beaucoup moins onéreuse, le bivouac. Notre île regorge de coin en pleine nature pour planter sa tente. Une nuit dans l'un des trois cirques ou encore au Maïdo peut tout autant être dépaysante.

Pour les adeptes de van life, il est également possible de louer un véhicules aménagé pour sillonner les routes de La Réunion et dormir en mode camping. Un phénomène de plus en plus en vogue.

Matante Rosina vous rappelle qu'il faudra penser à prendre une laine si vous vous laissez tenter par une nuit sous les étoiles.

