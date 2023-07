Ciné retro continue les projections en plein air à Saint-Denis

Jusqu’au samedi 12 août 2023 la ville de Saint-Denis propose l’évènement cinématographique Ciné Rétro. Une occasion de (re)décrouvrir les œuvres cultes du grand écran à l’amphithéâtre du Chaudron. Ci-dessous nous publions le communiqué (Photo: ville de Saint-Denis)

Au programme des séances à venir :

Police Academy - 22 juillet

La Fureur du Dragon - 29 juillet

Billy Elliot - 05 août

E.T. l’extraterrestre - 12 août

Saint-Denis, Ville culturelle et ambitieuse vous propose donc un rendez-vous culturel en cette période de vacances pour les petits comme les plus grands - et l’occasion pour certains de découvrir les pépites du cinéma.

À l’amphithéâtre du Chaudron en face de la piscine

Tous les samedis jusqu'au 12 août à 19h