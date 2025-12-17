Tir de mortier sur un policier au Port : un mineur condamné à 10 mois de prison avec maintien en détention

Ce mercredi 17 décembre 2025, le mineur impliqué dans un tir de mortier sur un policier de la BAC du Port a été condamné par le tribunal pour enfants à 10 mois de prison avec maintien en détention. Le lundi soir 24 novembre 2025, dans le quartier Ti Carré, l'agent de la BAC avait été blessé à la tête (Photo : rb/www.imazpress.com)

Les faits surviennent en début de soirée lors d’une intervention dans le quartier Ti Carré. Les forces de l’ordre essuient plusieurs tirs de mortiers d’artifice. Un policier de la Brigade anticriminalité est atteint à la tête.

Une jeune femme majeure et un mineur sont interpellés peu après. La jeune femme a été relaxée.

- Le mineur impliqué dans l’affaire Kenya -

Le jeune homme n’en est pas à sa première implication judiciaire. Le 22 novembre 2024, il avait été condamné à 18 mois de détention assortis d’un sursis probatoire de deux ans, conformément aux réquisitions du parquet, pour abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit.

Cette condamnation concernait l’affaire des jets de galets mortels de septembre 2023, qui avait coûté la vie à la jeune Kenya.

Pour rappel, en octobre 2023, quatre mineurs avaient été interpellés. Ils étaient suspectés d'être impliqués dans la mort de Kenya, une jeune mère de famille de 25 ans, heurtée par des galets jetés du haut du pont du Sacré Coeur enjambant la 4 voies du Port.

Le drame avait eu lieu le samedi 30 septembre 2023 vers 20 h 45.

Deux mineurs avaient été écroués pour "coups mortels" et "violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner". Ils avaient également été mis en examen pour "violences ayant entraîné une Incapacité temporaire de travail inférieure à 8 jours sur huit victimes, en réunion, avec arme, et préméditation, et pour dégradations en réunion d’un bien destiné à l’utilité publique".

Les deux autres avaient été mis en examen pour "abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit", et avaient été placés sous contrôle judiciaire.

En 2024, un an après la mort de Kenya, deux mineurs ont été condamnés à 9 ans de prison avec maintien en détention.

Les deux autres avaient été condamnés à 18 mois de détention assortis à un sursis probatoire de deux ans, en accord avec les réquisitions du parquet le 22 novembre 2024. C'est l'un de ces deux mineurs, toujours mineur, qui est mis en cause dans les tirs de mortier contre les policiers.

