Sportifs sans retraite, volcan, impôts, Niger, animations et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 2 août 2023 : - Sportifs de haut niveau : ils ont fait briller les couleurs de la France mais n'ont pas droit à la retraite - Le Piton de la Fournaise fête son mois d'éruption - Impôts : la date limite pour déclarer en ligne ses biens immobiliers repoussée au 10 août - Niger : la France a commencé à évacuer ses ressortissants - Saint-Denis : toujours plus d’animations pendant les vacances - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un réveil sous un ciel bleu

Sportifs de haut niveau : ils ont fait briller les couleurs de la France mais n'ont pas droit à la retraite

Depuis 2012, les sportifs de haut niveau peuvent bénéficier de trimestres de retraite gratuits pour compenser leurs périodes d'entrainement et de compétitions non cotisées. Le dispositif n'est pas rétroactif et ne concerne donc pas les athlètes en activité avant 2012. Cela malgré les médailles olympiques et les titres internationaux ou nationaux qu'elles et ils ont apporté à La France. En cette année pré-olympique et alors que la réforme des retraites a été au cœur des débats, certains de ces athlètes, y compris à La Réunion, dénoncent un système inégal.

Le Piton de la Fournaise fête son mois d'éruption

Il y a un mois, le dimanche 2 juillet 2023, le volcan entrait en éruption pour la première fois de l'année. Plus de 30 jours de coulées de lave, de trémor en hausse et baisse et de cône volcanique en édification. L'activité semble toujours être à la baisse ce mercredi 2 août mais l'éruption est bel et bien toujours d'actualité même si le front de coulée est figé à 1,8 kilomètre de la RN2.

Impôts : la date limite pour déclarer en ligne ses biens immobiliers repoussée au 10 août

Le ministère de l'Économie a annoncé ce mardi soir 1er août 2023 repousser jusqu'au jeudi 10 août la date limite de déclaration des biens immobiliers "pour permettre à tous les propriétaires une déclaration sereine". Cette décision a été prise à la suite de nombreux bugs sur le site impots.gouv ces derniers jours. Il s'agit du troisième report de la date limite de cette déclaration qui se fait uniquement sur internet

Niger : la France a commencé à évacuer ses ressortissants

La France a commencé mardi soir à évacuer par avion des civils français et européens du Niger à la suite du putsch de la semaine dernière, sa première évacuation massive au Sahel où les coups d'Etat se sont multipliés depuis 2020.

Saint-Denis : toujours plus d’animations pendant les vacances

Les vacances scolaires battent leur plein à Saint-Denis. À quelques semaines de la rentrée, la ville propose toujours plus d’animations dans sa commune. À court d’idée sortie en cette période estivale, Imaz Press vous propose une sélection d’animations dans le chef-lieu, de quoi ravir petits et grands

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un réveil sous un ciel bleu

Ce beau ciel bleu met Matante Rosina de bonne humeur ce mercredi 2 août 2023 au matin. Mais elle espère quand même un peu de pluie pour renflouer les nappes phréatiques. Le ciel l'a entendu et il est prévu que quelques averses apparaissent un peu partout sur l'île mais surtout dans les hauts. Le littoral sud semble rester à l'abri.