Agrumes, gouvernement, Darmanin, volcan et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 8 août 2023 : - Importation massive et surproduction mettent les agrumes péi au tapis - Au gouvernement, chacun en fait désormais à sa tête - Darmanin annonce engager la dissolution de l'organisation Civitas - 36ème jour d'éruption pour le Piton de la Fournaise - La pa Météo France i di, sé zot i di - Entre pluie et éclaircies

Importation massive et surproduction mettent les agrumes péi au tapis

Citrons, mandarines, tangors… À La Réunion, la filière agrumes compte plus de 230 producteurs répartis sur 400 hectares. Mais alors que la saison bat son plein, les producteurs eux, croulent sous les tonnes de fruits, n'arrivant pas ou peu à les vendre. Parmi les raisons évoquées, une production simultanée pour tous les agriculteurs sur une saisonnalité courte (juillet-août et début septembre) et surtout l'importation, ujngros souci pour les producteurs.

Au gouvernement, chacun en fait désormais à sa tête

Y a-t-il quelqu'un qui pilote au gouvernement ? Depuis le remaniement, chacun semble en faire un peu à sa tête. Et que l'on soit d'accord ou pas avec la politique d'Emmanuel Macron, les libertés prises par ses ministres et secrétaires d'Etat sont plutôt inquiétantes. Et les désaveux publics des uns des autres n'arrangent pas la situation.

Darmanin annonce engager la dissolution de l'organisation Civitas

Gérald Darmanin a annoncé avoir demandé à ses services "d'instruire la dissolution" de Civitas, parti d'extrême droite regroupant des catholiques traditionalistes intégristes, condamnant la demande de "déchéance de nationalité pour les juifs" formulée lors de l'université d'été de l'organisation.

36ème jour d'éruption pour le Piton de la Fournaise

Le Piton de la Fournaise fête ses 36 jours d'éruption ce mardi 8 août 2023. Compte tenu des mauvaises conditions météo. des derniers jours, les volcanologues n'ont pu effectuer des estimations de débits de lave mais "une petite éclaircie partielle survenue en milieu de nuit dernière a permis un retour visuel montrant des lueurs au niveau du champ de lave actif dans les Grandes Pentes" note l'observatoire volcanologique. Par contre "aucun retour visuel du cône éruptif n’a pu être obtenu" disent encore les scientifiques

La pa Météo France i di, sé zot i di - Entre pluie et éclaircies

Ce mardi 8 août 2023, Matante Rosina ouvre sa fenêtre sur un beau ciel bleu dans l'est ce matin. En regardant du côté du volcan, elle observe quelques petites pluies. Ailleurs le temps est ensoleillé. Dans l'après-midi, il est possible que les hauts de l'ouest se retrouve sous la pluie pendant que les côtes conservent du soleil. La mer est toujours agitée et le vent conserve sa vigueur.