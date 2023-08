Ce mardi 8 août 2023, Matante Rosina ouvre sa fenêtre sur un beau ciel bleu dans l'est ce matin. En regardant du côté du volcan, elle observe quelques petites pluies. Ailleurs le temps est ensoleillé. Dans l'après-midi, il est possible que les hauts de l'ouest se retrouve sous la pluie pendant que les côtes conservent du soleil. La mer est toujours agitée et le vent conserve sa vigueur. (photo rb/www.imazpress.com)