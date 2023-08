Assomption, gato la rou, incendie, Alpes et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 15 août 2023 : - Les catholiques célèbrent de nouveau l'Assomption à Sainte-Rose - Quand le "gato la rou" taïwanais rencontre les saveurs de La Réunion - Violent incendie dans les Pyrénées-Orientales: plus de 3.000 personnes évacuées de campings - Dans les Alpes, le lac Blanc face au défi du surtourisme - La pa Météo France i di, sé zot i di - Mardi lumineux malgré quelques gouttes surprise

Les catholiques célèbrent de nouveau l'Assomption à Sainte-Rose

Ce mardi 15 août 2023, les catholiques de La Réunion célèbrent l'Assomption – la montée au ciel de Marie, mère de Jésus. Mais alors que les précédentes années, les croyants célébraient cette fête religieuse chacun dans leur paroisse, cette année et après trois années d'absence, la messe de l'Assomption sera de nouveau célébrée à Piton Sainte-Rose. Des milliers de personnes sont attendues.

Quand le "gato la rou" taïwanais rencontre les saveurs de La Réunion

Vous connaissez le "gato la rou" ? Non ? On vous le présente. C'est une spécialité taïwanaise importée par Pierre Gauvin sur l'île. Ce gâteau en forme de roue de voiture (vous l'aurez compris) se déguste salé comme sucré. Parfum patate douce, pâte de haricots rouges, mochi cacahuètes et la dernière "saveur" bouchon fromage. Il y en a pour tous les goûts.

Violent incendie dans les Pyrénées-Orientales: plus de 3.000 personnes évacuées de campings

Plus de 3.000 personnes ont été évacuées de différents campings lundi dans les Pyrénées-Orientales, où un incendie affectant trois communes, dont la station balnéaire d'Argelès-sur-Mer, a parcouru plusieurs centaines d'hectares et menaçait des habitations, selon les pompiers.

Dans les Alpes, le lac Blanc face au défi du surtourisme

“Je suis désolée, c’est une amende”. En ce matin ensoleillé, Marion Guitteny, conservatrice de la réserve naturelle des Aiguilles Rouges, verbalise deux jeunes Allemandes venues bivouaquer face au Mont Blanc, au-dessus de Chamonix (Haute-Savoie) hors des horaires autorisés.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Mardi lumineux malgré quelques gouttes surprise

Ce mardi 15 août 2023, Matante Rosina observe quelques pluies timides sur le littoral du nord-est, mais pour le reste, c'est le grand soleil qui trône dans le ciel. les nuages, eux, jouent les montagnes russes en milieu de journée. Dans l'après-midi, ils lâchent quelque petites gouttes dans les hauts du Sud-ouest de l'île. Le vent, quant à lui, reste faible et ne souffle pas à plus de 40 km/h.