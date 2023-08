Quand le "gato la rou" taïwanais rencontre les saveurs de La Réunion

Vous connaissez le "gato la rou" ? Non ? On vous le présente. C'est une spécialité taïwanaise importée par Pierre Gauvin sur l'île. Ce gâteau en forme de roue de voiture (vous l'aurez compris) se déguste salé comme sucré. Parfum patate douce, pâte de haricots rouges, mochi cacahuètes et la dernière "saveur" bouchon fromage. Il y en a pour tous les goûts (Photos, vidéos sly/vs/www.imazpress.com)

Ces petits gâteaux fourrés qui ont l'aspect d'un mini hamburger, arrivés sur l'île en avril 2022, peuvent se déguster sucrés : vanille, chocolat, haricots rouges, patates douces, mochi et cacahuètes ou salés : fromage, fromage saucisse de poulet, œuf fromage et le dernier arrivé bouchon fromage avec des bouchons artisanaux. Un savoureux mélange entre cuisine locale et celle de l'extérieur.Côté texture, cela se rapproche de la gaufre. Ils sont croustillants à l'extérieur et fondants à l'intérieur.

Pierre Gauvin fait la liste des différents parfums. Regardez :

Pierre Gauvin nous dévoile (brièvement) la recette de ces friandises ainsi que leur confection. Il s'agit d'une pâte à gâteaux basique : farine, sucre, sel, œufs, lait et termine par "beaucoup d'amour". Cette pâte est ensuite versée sur un moule en fonte creusée dont les creux forment des "roues". Pour confectionner un "gato la rou", 2 ronds sont nécessaires : un pour accueillir la garniture salée ou sucrée et le deuxième pour fermer le gâteau, un peu à la façon d'un hamburger. Ecoutez Pierre Gauvin :

Le parfum préféré des Réunionnais d'après Pierre Gauvin est celui à la patate douce. Découvrez son parfum préféré :

À l'origine, le gâteau la roue ou wheel cake vient du Japon. Regardez :

Où trouver "Gato la rou" ?

