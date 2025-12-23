[Photos-Vidéo] L'ouest de La Réunion sous d'importantes averses

Après un début de journée clément et ensoleillé, les nuages sont en train d'envahir les hauts et l'ouest de La Réunion. Au Port, les routes ont été particulièrement arrosées ce mardi 23 décembre 2025. Ailleurs, sur les littoraux, les éclaircies se défendent bien, notamment dans le nord-est et le Sud (Photos : rb/www.imazpress.com)

Regardez comment le Port est a été frappé par d'importantes averses ce mardi.

Des fortes pluies qui ont occasionné quelques accidents dans l'ouest. Regardez.

Les averses disparaissent en première partie de nuit selon Météo France, excepté très localement dans l'est "où quelques entrées maritimes tentent une incursion"

Mais ce mercredi, veille de Noël, le temps sera mitigé. Le soir, un temps humide s'installe dans l'est de La Réunion.

