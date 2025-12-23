[VIDÉO] Ruée vers les derniers achats de Noël : près de 10 kilomètres de bouchons dans l'Est

C'est la dernière ligne droite pour les achats de Noël et ça se voit sur les routes de La Réunion ce mardi 23 décembre 2025. Les Réunionnais se pressent pour finaliser les achats de Noël, attirés par des offres alléchantes dans certaines grandes surfaces. Rien de mieux pour encombrer le réseau routier, notamment dans le sens est-nord, entre Sainte-Suzanne et Saint-Denis. Les automobilistes sont à l'arrêt dans le secteur de la Ravine des Chèvres et ce jusqu'aux centres commerciaux qui se trouve à Sainte-Marie et au niveau du Stade de l'Est (Photo : sly/www.imazpress.com)

Derniers jours de rush avant Noël et forcément, avec plus de 200.000 automobilistes en heure de pointe sur les routes, les voies sont saturées.

À l'approche des fêtes de fin d'année, les automobilistes sont de sortie et des ralentissements se forment autour des centres commerciaux et des centres-villes. De quoi ravir les propriétaires de ces grands lieux d'achats. Commence alors la course folle à la langouste en promotion par exemple, une vraie course, à l'ouverture des magasins. Régarder.

