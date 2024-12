Accident mortel, Chido, Madagascar, WorldSkills et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 11 décembre 2024 : - Le Tampon : un piéton décédé après une collision avec une voiture - La forte tempête Chido devrait continuer à s'intensifier pour atteindre le stade cyclone tropical - Madagascar : Huguette Bello visite l’usine de textile Axelle, exemple d’entreprise engagée dans le social - WorldSkills : 13 métiers bientôt représentés à la coupe des métiers - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil au rendez-vous et quelques gouttes à l'ouest

Le Tampon : un piéton décédé après une collision avec une voiture

Dans la nuit de ce mardi 10 au mercredi 11 décembre 2024, un homme est décédé sur la commune du Tampon. Le piéton a été victime d'un accident avec un véhicule léger sur la RN3. En raison de ce drame, la route avait été fermée à 3h25 au niveau du 17ème km, pour permettre l'intervention des secours. Elle a été rouverte à 4h05, informe le Centre régional de gestion du trafic.

La forte tempête Chido devrait continuer à s'intensifier pour atteindre le stade cyclone tropical

Ce mercredi. 11 décembre 2024, la forte tempête tropicale Chido se trouve à 1.190km de La Réunion. Si le système stagne, "une intensification progressive est attendue dans les prochaines heures pour devenir cyclone tropical", prévient Météo France. Par la suite, un "léger affaiblissement est possible lors de son passage sur (ou à proximité) de la Pointe Nord de Madagascar dans la nuit de vendredi à samedi" avant "une nouvelle intensification jusqu'au stade de forte tempête tropicale et un atterrissage en fin de week-end sur les côtes du Mozambique", indiquent les prévisions.

Madagascar : Huguette Bello visite l’usine de textile Axelle, exemple d’entreprise engagée dans le social

Le samedi 6 décembre 2024, en marge du CEO Summit à Antananarivo, la présidente de la Région Réunion, Huguette Bello, a visité l’usine de textile Axelle, implantée à 15 kilomètres de la capitale malgache. Cette entreprise, dirigée par le Réunionnais Arnaud Maisonobe, s’est engagée depuis plusieurs années dans une politique de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et dans le développement local, notamment en matière d’inclusion sociale, de santé et d’éducation

WorldSkills : 13 métiers bientôt représentés à la coupe des métiers

La coupe des métiers WorldSkills se tiendra sur deux jours, les vendredi 28 février et samedi 1er mars 2025, au Campus Pro de Saint-Pierre. Les inscriptions sont toujours en cours pour plusieurs des catégories. Cet événement est plus qu'une simple compétition : c'est une occasion pour le public de découvrir des métiers et d'explorer des voies d'orientation de manière interactive et immersive. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 19 décembre 2024.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil au rendez-vous et quelques gouttes à l'ouest

Matante Rosina s'est penché vers sa boule de cristal pour prédire la météo de ce mercredi 11 décembre 2024. Le soleil continue à briller ce matin, de petits nuages se promènent entre Sainte-Rose et Saint-Philippe. En milieu de matinée, les nuages grossissent du côté de l'ouest et peuvent apporter quelques petites pluies. Le thermomètre affiche maximum 30°C sur le littoral et un peu moins dans les cirques. Le vent a décidé de s'inviter dans le sud et aussi vers Sainte-Marie. (