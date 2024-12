Mayotte, Miss France, cuisine, Suède et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 15 décembre 2024 : - Cyclone à Mayotte: aau moins deux morts, une situation dramatique et un bilan qui s'annonce lourd - Angélique Angarni-Filopon, Miss Martinique, élue Miss France 2025 - Lo gou mon péi : cari saucisses fumées au ti jacques en morceaux - Dans la guerre des gangs en Suède, des enfants tueurs recrutés sur les réseaux sociaux - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche sous un ciel bleu

Au moins deux morts, et la crainte, selon le gouvernement, d'un bilan humain beaucoup plus "lourd": le cyclone tropical "exceptionnel" Chido a semé le chaos samedi à Mayotte, département le plus pauvre de France, où l'habitat précaire a été entièrement détruit. Le gouvernement français a estimé que "la situation est dramatique". Il a refusé d'établir un premier bilan de victimes

Miss Martinique 2024, Angélique Angarni-Filopon, une hôtesse de l'air de 34 ans, candidate la plus âgée de l'histoire du concours, a été élue Miss France 2025 samedi soir sur TF1, en direct du Futuroscope de Poitiers.

On a l'habitude de manger du ti jacques battu mais avez-vous déjà mangé le jacques en morceaux ? Je l'ai goûté il y a de nombreuses années dans un rougail boucané et j'ai décidé de tenter. Comme c'est réussi, je vous la partage. Un gentil bazardier sur le marché forain du Chaudron a bien voulu me découper une moitié de jacques en morceaux. I évite a mwin èt pri dann la kol jak. Je vous propose donc ma recette du cari saucisses fumées au ti jacques

"Frère, j'attends avec impatience mon premier corps", écrit sur Instagram le garçon de 11 ans: en Suède, de très jeunes tueurs à gage échappant aux sanctions pénales sont recrutés par les gangs via des messageries cryptées. "Soit motivé, ça va venir", lui répond son interlocuteur âgé de 19 ans.

La majorité de l'île de La Réunion se réveillera sous un ciel dégagé ce dimanche 15 décembre d'après Matante Rosina. Même si quelques nuages se sont incrustés dans l'est au petit matin, ils vont vite disparaitre. Des nuages se forment sur les pentes mais ne sont pas du tout menaçants. Matante Rosina vous informe qu'il y aura un peu de vent du côté du sud sauvage.