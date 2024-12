Mayotte, Olivier Hoarau, loi spéciale, Saint-Pierre et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 17 décembre 2024 : - Mayotte : une île "totalement dévastée" dont le bilan humain risque d'être "très lourd, trop lourd" - Cap Sacré-Cœur : Olivier Hoarau fixé sur son sort ce mardi, ses avocats plaident la relaxe - Budget: l'Assemblée nationale adopte la "loi spéciale", et se projette sur les débats de janvier - Saint-Pierre : une cantine scolaire à un euro dès janvier 2025 - La pa Météo France i di, sé zot i di - La pluie ce n'est toujours pas pour aujourd'hui

Mayotte : une île "totalement dévastée" dont le bilan humain risque d'être "très lourd, trop lourd"

Voilà trois jours que le cyclone Chido a frappé de plein fouet Mayotte. Des bidonvilles totalement détruits, un hôpital dévasté, des routes et des communications coupées… Dans le département français, les secours s'activent pour venir en aide aux sinistrés, rapatrier des blessés et tenter de retrouver des survivants dans ces champs de ruines. Mais d'ores et déjà "le bilan s'annonce lourd, trop lourd" dans une île "totalement dévastée", a constaté le ministre de l'Intérieur en conférence de presse, Bruno Retailleau. Emmanuel Macron a lui annoncé qu'il se rendra à Mayotte "dans les prochains jours".

Cap Sacré-Cœur : Olivier Hoarau fixé sur son sort ce mardi, ses avocats plaident la relaxe

Ce mardi 17 décembre 2024, le maire du Port, Olivier Hoarau, sera fixé sur son sort dans le cadre de l'affaire de corruption présumée du Cap Sacré Coeur. Deux ans de prison avec sursis, cinq ans d'inéligibilité et 80.000 euros d'amende : voilà ce que le parquet a requis à l'encontre de l'élu. Ses avocats ont demandé sa relaxe.

Budget: l'Assemblée nationale adopte la "loi spéciale", et se projette sur les débats de janvier

Une roue de secours en attendant un budget: l'Assemblée nationale a adopté lundi à l'unanimité la "loi spéciale", autorisant l'exécutif à prélever l'impôt et à emprunter pour financer l'Etat et la Sécurité sociale, les députés se projetant déjà sur le bras de fer budgétaire après les fêtes.

Saint-Pierre : une cantine scolaire à un euro dès janvier 2025

Lors du conseil municipal de ce lundi 16 décembre 2024, les élus de Saint-Pierre ont voté une mesure qui se veut emblématique : la mise en place de la cantine à 1 euro par mois pour tous les élèves, applicable dès le 1er janvier 2025. Une décision pour lutter contre la vie chère qui coûtera 800.000 euros par an à la commune et qui bénéficiera à tous les enfants scolarisés à Saint-Pierre.

La pa Météo France i di, sé zot i di - La pluie ce n'est toujours pas pour aujourd'hui

Ce mardi 17 décembre 2024 commence sous les nuages dans l'est d'après Matante Rosina. Et ils ne vont pas rester longtemps malheureusement. Le gazon de Matante Rosina est comme de la paille. Ailleurs, le ciel est bien dégagé. Dans l'après-midi, les nuages décident de s'accrocher sur les mi-pentes de l'ouest et décident de faire un petit tour sur le littoral. Si vous attendez de la pluie, ce n'est pas encore pour aujourd'hui.