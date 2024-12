Joyeux Noël, Bethléem, Saint-Pierre, jouets et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 25 décembre 2024 : - Joyeux Noël à toutes et à tous ! - A Bethléem, un Noël assombri pour la deuxième année par la guerre à Gaza - Saint-Pierre : ils chantent et jouent en choeur pour célébrer Noël - À Londres, une vitrine féerique où aucun jouet n'est à vendre - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel couvert

L'heure des fêtes a sonné. Ce mercredi 25 décembre 2024, c'est Noël ! L'occasion pour Imaz Press de partager avec vous ces quelques mots pour cette parenthèse enchantée, car oui cela ne va malheureusement pas durer. Si le Père Noël a déposé ses cadeaux aux pieds du sapin – pas forcément tous ceux que l'on attendait / certains peut-être plus empoisonnés que les autres – pour beaucoup Noël est un moment de l'année où l'on retrouve ses proches. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'en ce jour de communion, certains ne sont pas à la fête.

Quelques centaines de fidèles se sont rassemblés dans et autour de l'Eglise de la Nativité dans la ville palestinienne de Bethléem, berceau du christianisme, où les célébrations de Noël sont assombries pour la deuxième année consécutive par la guerre dans la bande de Gaza.

À Saint-Pierre, au Vieux Domaine, c'est en chœur qu'une dizaine de personnes ont chanté à l’unisson pour Noël, accompagné de l'orchestre de violons d'Olivier Cordonin. Une reprise de "Douce nuit", pour réveiller la magie des fêtes.

Une marionnette ancienne, de vieux jeux de société, des petits trains, des masques en papier mâché... Dans une ruelle du nord de Londres, beaucoup de passants s'arrêtent devant une vitrine à l'atmosphère féerique. Mais ici, rien n'est à vendre.

Matante Rosina a passé un excellent réveillon de Noël en plus elle a eu droit à un ciel étoilé. En revanche, ce mercredi 25 décembre 2024, elle voit, en ouvrant ses volets, que l'est est envahi par des nuages qui arrosent la région. En revanche, à l'ouest, le temps reste sec. Dans l'après-midi, les nuages s'installent un peu partout et amènent quelques petites averses ici et là. Préparez vos parapluies au cas où.