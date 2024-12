Joyeux Noël à toutes et à tous !

L'heure des fêtes a sonné. Ce mercredi 25 décembre 2024, c'est Noël ! L'occasion pour Imaz Press de partager avec vous ces quelques mots pour cette parenthèse enchantée, car oui cela ne va malheureusement pas durer. Si le Père Noël a déposé ses cadeaux aux pieds du sapin – pas forcément tous ceux que l'on attendait / certains peut-être plus empoisonnés que les autres – pour beaucoup Noël est un moment de l'année où l'on retrouve ses proches. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'en ce jour de communion, certains ne sont pas à la fête (Photo : www.imazpress.com)

Cette nuit, le Père Noël a fait le tour du monde pour déposer ses milliers de cadeaux aux pieds des sapins, accompagnés de ses gentils rennes pour un bilan zéro carbone.

Mais il y aurait des cadeaux dont La Réunion et la France se seraient bien passées. Car même si Noël est un jour de fête, pour ces premières lignes, Imaz Press a une pensée pour les sinistrés mahorais, victimes du cyclone Chido.

Une population pour qui la fête est bien lointaine et dont le seul cadeau souhaité serait de pouvoir se reconstruire rapidement et faire en sorte que pour une fois l'État se préoccupe vraiment d'eaux. Car depuis le début de la catastrophe – malgré la solidarité mise en place – beaucoup se sentent lésés et abandonnés des élus.

Des élus dont la France se serait également bien passée pour Noël. Retrouver Manuel Valls aux Outre-mer, cher Père Noël, c'était vraiment un cadeau bien empoisonné que tu nous as fait là.

Imaz Press pense également à celles et ceux qui ne pourront pas partager de moments réconfortants en famille, ceux-là aussi bien souvent oubliés par le Père Noël.

À ceux opprimés, victimes de la guerre, de génocides, de discrimination, pour ceux-là, le Père Noël ne leur fait pas de cadeaux.

Mais à Noël ne l'oublions pas, il y aussi la fête. Ce moment de l'année où l'on retrouve ses proches autour d'un bon repas. Où l'on prend le temps d'apprécier les petits bonheurs de la vie, telle une parenthèse enchantée.

Et même si la vie chère continue de nous peser, même si la politique de Macron continue de nous enfoncer, même si l'actualité nous rend triste… le temps s'arrête pour festoyer le temps d'une journée.

On prend le temps d'observer nos marmailles déballer leurs cadeaux que le généreux Père Noël a déposé au pied du sapin malgré l'inflation.

Il y a ceux aussi qui prennent le temps d'écrire des courriers aux personnes isolées, d’inviter une personne dans le besoin à leur table, tandis que d’autres distribuent des colis alimentaires sans rien attendre en retour.

Noël, c’est cet élan de solidarité, de bonté, une vague d’amour et d’espoir.

Il est important de se souvenir que Noël est un appel à revenir à l’essentiel. Le cadeau parfait, la fête idéale n’existent pas. Le tonton restera grognon, mais au moins, il sera là, le cari est pas bien cuit, tant pis... l'important est ailleurs.

Cette année encore, le Père Noël aura agi de son mieux, mais certainement pas assez. Mais espérons que l'année à venir saura ranimer la lumière chez certains et qu'en 2025, le Père Noël aura de la place pour tous dans sa hotte.

2024 touche gentiment à sa fin, mais avant de prendre le chemin de ce qui s’annonce comme être l’année la plus chargée de la décennie, il est venu le temps de vous souhaiter un Joyeux Noël.

De la part de toute l’équipe d'Imaz Press, un joyeux Noël zot tout !