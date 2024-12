Bayrou, Jimmy Carter, Mayotte, pétards et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 30 décembre 2024 : - Mayotte : Bayrou et son armée de ministres débarquent sur l'île dévastée - L'ancien président américain Jimmy Carter est mort à l'âge de 100 ans - Mayotte: grand nettoyage dans les rues de Mamoudzou, à quelques heures de la visite de Bayrou - Face aux bruits des pétards et feux d’artifice, l'importance de protéger les chiens - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps partiellement ensoleillé

Ce lundi 30 décembre 2024, le Premier ministre François Bayrou débarque à Mayotte frappée par le cyclone Chido. Mais il ne vient pas seul. Avec lui, une armée de ministres : celui des Outre-mer Manuel Valls, Élisabeth Borne pour l'Éducation, Valérie Létard au Logement, le ministre à la Santé Yannick Neuder et enfin le ministre délégué et ancien sénateur de Mayotte Thani Mohamed Soilihi (Francophonie et Partenariats internationaux).

L'ancien président des Etats-Unis Jimmy Carter est décédé dimanche à l'âge de 100 ans dans sa ville natale, en Géorgie, dans le sud-est des Etats-Unis, a annoncé sa fondation.

Dans le centre de Mamoudzou, c'est l'effervescence: tractopelles et camions ont envahi dimanche les rues de la commune chef-lieu de Mayotte pour une grande opération de déblaiement, à la veille de la visite du Premier ministre et de cinq membres de son gouvernement.

À La Réunion, les fêtes de fin d’année riment avec explosions de pétards et feux d’artifice, illuminant le ciel mais semant parfois la panique chez nos compagnons à quatre pattes. Si ces festivités sont un moment de joie pour une grande partie de la population, elles peuvent devenir un véritable traumatisme pour les animaux particulièrement sensibles aux bruits. Pour éviter que votre animal ne s’enfuit, voici quelques conseils.

Pour ce lundi 30 décembre 2024, Matante Rosina prévoit un temps partiellement ensoleillé. Il est même possible d'entendre quelques coups de tonnerre dans l'après-midi. Activez votre éventail, il va faire très chaud.