Filière porcine, Mayotte, rétro, tsunami et météo

Ce week-end du 3 et 4 janvier et jusqu'au 12 janvier 2025, Miel Vert prend place sur la commune du Tampon. Pour la 41ème édition, la filière porcine est à l'honneur. Une filière qui tourne à plein régime à La Réunion, avec une consommation d'environ 25 kilos de porc par an et par personne, malgré une légère baisse de la production.

À Mayotte, la renaissance des bidonvilles fragilise le scénario de leur disparition

À Mayotte, deux semaines et demi après le passage dévastateur du cyclone, les bidonvilles réapparaissent. Et chaque coup de marteau enfonce un peu plus la promesse de François Bayrou "d'empêcher la reconstruction" de cet habitat précaire où vit un tiers de la population.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 30 décembre 2024 au vendredi 3 janvier 2025:

• Lundi 30 décembre - Mayotte : François Bayrou et cinq ministres sur un territoire dévasté

• Mardi 31 décembre - "Mayotte debout" : après la présentation de son plan pour l’île, François Bayrou attendu à La Réunion

• Mercredi 1er janvier - Imaz Press Réunion vous souhaite une belle et heureuse année 2025

• Jeudi 2 janvier - Après Mayotte, Manuel Valls de passage à La Réunion ce jeudi

• Vendredi 3 janvier - Hassen Patel : "en trail, les Réunionnais sont capables de faire du très très long"

"Fin du monde": les cauchemars d'un collecteur de cadavres 20 ans après

"C'est là que les cadavres s'entassaient, mêlés aux morceaux de bois emportés par le courant": de retour 20 ans après à l'endroit où il ramassait les corps, Djafaruddin assure s'être remis du traumatisme de cette collecte morbide même s'il s'effondre encore en pensant aux enfants orphelins.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages dans l'après-midi

Matante Rosina pense que le vent apporte des nuages vers l'ouest dans l'après-midi de ce samedi 4 janvier 2025. Il est même possible qu'il y ait quelques averses sur la côte nord-ouest. Les températures quant à elles, ne bougent pas.