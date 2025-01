Volcan, Épihpanie, insolite, jeux et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 5 janvier 2025 : - 12 mois de sommeil en 2024 pour le Piton de la Fournaise - A la frangipane, aux fruits, au chocolat : la galette des rois se met dans tous ses états - Insolite - Des médailles rouillées, un jogging spécial gueule de bois et dinosaures - Des jeux de société pour aborder des enjeux de société - La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages et quelques gouttes de pluie (Photo www.imazpress.com)

Le Piton de la Fournaise s'est mis en pause tout au long de l'année 2024. La dernière éruption a eu lieu du 2 juillet au 10 août 2023. Le volcan sommeille sans que l'on sache combien de temps durera son assoupissement

Ce dimanche 5 janvier 2025 est aussi le jour de l'Épiphanie. Après les toasts les kari et la bûche des fêtes de fin d'année, les gourmets et les gourmands s'attaquent donc à la galette des rois. A la frangipane, la plus plébiscitée, aux fruits, au chocolat, au caramel, à la praline, la galette se met dans tous ses états pour le plus grands bonheur des papilles

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 30 décembre 2024 au vendredi 3 janvier 2025, le voici. Une médaille de bronze termine en véritable "peau de crocodile". À Paris, deux amis ont mis en place une course spéciale où l'objectif était de courir 5 km en lendemain de soirée. Près de 200 empreintes de dinosaures découvertes dans une carrière de l'Oxfordshire.

Des jeux de société pour aborder des enjeux de société

Sexisme, homophobie, préjugés voire inégalité professionnelle: des jeux de société, parfois militants, tentent de se faire une place sous le sapin pour libérer la parole tout en s'amusant.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages et quelques gouttes de pluie

Pour Matante Rosina, ce dimanche 5 janvier 2025, elle décide de faire son cari au feu de bois de bonne heure car le temps devrait vite se couvrir et il est possible de recevoir quelques gouttes de pluie en milieu de matinée. Le vent souffle toujours un peu mais l'air est chaud, ce qui dérange Matante Rosina.