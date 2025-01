Dikeledi, "Zistwar Lontan", rétro, graffiti et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 11 janvier 2025 : - Le cyclone Dikeledi continue de foncer sur Madagascar - "Zistwar Lontan" : quand le drag se mélange aux histoires traditionnelles réunionnaises - Rétro - CBD, cétacés, contrats PEC, Mayotte et anticyclone - "Tu dois être heureux", le graffiti qui interpelle les habitants de La Havane - La pa Météo France i di, sé zot i di - Beaucoup de vent dans le sud (Photo www.imazpress.com)

Dikeledi a atteint le stade de cyclone tropical ce vendredi soir 10 janvier 2025. A 4h ce samedi il se situait à moins de 300 km des côtes nord de Madagascar. Il se déplace à la vitesse de 30 km/h le long d'une trajectoire vers l'ouest-nord-ouest qui le rapproche toujours plus des terres malgaches. Des vents destructeurs sont attendus dès ce samedi sur la province d'Antsiranana et sur le nord de la province de Toamasina. Mayotte est en vigilance pré-cyclonique. Il n'y a pas de menace pour La Réunion

Medea Potentia est artiste drag réunionnais depuis près d'un an et créateur de l'événement "Zistwar Lontan". Son objectif, faire découvrir et rendre accessible la culture réunionnaise par le biais du spectacle drag. Prochaines représentations, le 14 janvier 2025 avec un "Rakontaj" ainsi qu'un atelier "Linisyasyon" au Kafé La Kour à Saint-Leu. Un show drag sera également proposé au Demeter le 25 janvier.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 6 au vendredi 10 janvier 2025:

• Lundi 6 janvier - Ti pa ti pa, la filière CBD péi se structure

• Mardi 7 janvier - Cétacés : durcir la réglementation pour arrêter le harcèlement des baleines et des dauphins

• Mercredi 8 janvier - Baisse des financements de l'État pour les contrats PEC : une décision "inquiétante" et "déconnectée des réalités sociales"

• Jeudi 9 janvier - Chido : mobilisation massive des bénévoles pour aider les sinistrés

• Vendredi 10 janvier - Anticyclone des Mascareignes : la zone qui oblige les systèmes à filer tout droit vers l'ouest

Depuis plus d'un an, un graffiti simple et percutant a fait son apparition sur les murs de La Havane: "Necesitas ser feliz" (Tu dois être heureux). Le message, innocent en apparence, ouvre un champ d'introspection pour les passants, voire d'inspiration pour d'autres créateurs.

Malgré quelques averses le matin dans l'est, Matante Rosina annonce du soleil pour ce samedi 11 janvier 2025. L'après-midi, l'ouest reste ensoleillé alors que l'est se couvre. Il va faire très chaud encore. Le thermomètre peut atteindre les 35 degrés. Le vent est vigoureux pour cette période. Il peut atteindre les 90 km/h en rafales dans le sud.