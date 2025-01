Dikeledi s'est intensifié au stade de cyclone, des "vents destructeurs" attendus à Madagascar

Dikeledi a poursuivi son intensification et a atteint ce vendredi soir 10 janvier 2025 le stade de cyclone tropical. Il se situait à 22 heures à un peu plus de 400 km des côtes de Madagascar et se déplaçait vers l'ouest à ouest-nord-ouest entre 25 et 30 km/h. Des vents destructeurs sont attendus dans le nord de la Grande Île, dans la province d'Antsiranana et le nord de la province de Toamasina. Mayotte est en vigilance pré-cyclonique (Photo Mtotec)

Dikeledi devrait poursuivre son intensification "pour atteindre un pic d'intensité en journée de samedi au large des côtes nord-est malgaches, probablement dans le haut du stade de cyclone tropical", indique Météo France.

"Le cyclone devrait atterrir sur la province d'Antsirana entre la fin d'après-midi et la soirée de samedi entre Vohemar et Antsiranana. Des vents destructeurs sont prévus à partir de samedi en début d'après-midi, avec de possibles vents dévastateurs en soirée près de la zone d'impact", avertissent les prévisionnistes.

De fortes pluies sont aussi à attendre sur la province d'Antsiranana et le nord de la province de Toamasina. Un état de mer dangereux est aussi prévu près de la zone d'impact.

Les habitants sont invités à suivre l'évolution des prévisions par le biais de leur service météorologique national.

- Mayotte en alerte pré-cyclonique -

"Après un bref passage sur les terres de la pointe nord malgache, le système devrait ressortir dans le canal du Mozambique probablement au stade de forte tempête tropicale, avant de circuler au large du sud de Mayotte en journée de dimanche", détaille Météo France.

Une importante dégradation pluvieuse et venteuse est attendue à Mayotte dimanche. "De très fortes pluies pouvant générer des inondations sont probables. L'ampleur de la dégradation venteuse est plus incertaine et dépendra de la distance de passage du météore", estime le centre météorologique. Un état de mer dangereux pourrait aussi accompagner cette dégradation.

"L'incertitude sur la trajectoire à 1 ou 2 jours d'échéance est de l'ordre de 80 à 100 km", précisent-ils.

"Ce n’est pas un évènement jugé comme modéré mais sérieux. (...) Il n’est pas impossible que nous allions vers une alerte orange dès samedi et une alerte rouge dès dimanche", a indiqué le préfet de Mayotte, François Xavier Bieuville lors d'un point presse.

Une situation qui inquiète alors que beaucoup d’habitations restent fragiles depuis le passage de Chido. Le risque de glissement de terrain est élevé.

"Nous suivons avec attention ce système tout au long du week-end pour voir s’il y a une progression", a indiqué Floriane Ben Hassen, responsable de Météo France.

A partir de lundi, "la trajectoire devient très incertaine, pouvant s'approcher plus ou moins des côtes du Mozambique. Les prévisions seront affinées au fur et à mesure".

"Un temps perturbé est probable entre lundi et mardi sur la côte de la province mozambicaine de Nampula, mais étant donné la forte incertitude sur la trajectoire, il est trop tôt pour quantifier l'ampleur des impacts", ajoute Météo France.

- La tempête tropicale Dikeledi à 830 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 120 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 165 km/h.

Pression estimée au centre : 983 hPa.

Position le 10 janvier à 22 heures locales Réunion : 13.4 Sud / 54.1 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 845 km au secteur Nord

Distance de Mayotte : 970 km au secteur Est

Déplacement : Ouest, à 28 km/h.

- Voici les intensités et positions de Dikeledi au cours des prochains jours -

Cyclone tropical

Centre positionné le 11/01 à 22h locales, par 12.7 Sud / 49.2 Est.

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 12/01 à 22h locales, par 13.9 Sud / 44.2 Est.

Cyclone tropical

Centre positionné le 13/01 à 22h locales, par 15.7 Sud / 40.6 Est.

Cyclone tropical

Centre positionné le 14/01 à 22h locales, par 19.2 Sud / 39.0 Est.

Cyclone tropical

Centre positionné le 15/01 à 22h locales, par 23.5 Sud / 40.2 Est

- Un autre phénomène pourrait se former ce week-end -

En plus du système, une autre zone dépressionnaire pourrait se former à partir de ce week-end sur le centre du bassin. Cette éventuelle nouvelle zone suspecte à un risque estimé très faible (probabilité inférieure à 10%) d'atteindre le stade de tempête tropicale à partir de lundi 13 janvier.

Pour rappel, Météo Frane estime qu’entre 9 et 13 systèmes (tempêtes et cyclones) pourraient se développer, avec 4 à 7 d’entre eux atteignant le stade de cyclone tropical.

La liste des noms des cyclones : Ancha, Bheki, Chido, Dikeledi, Elvis, Faida, Garance, Honde, Ivone, Jude, Kanto, Lira, Maipelo, Njazi, Oscar, Pamela, Quentin, Rajab, Savana, Themba, Uyapo, Viviane, Walter, Xangy, Yemurai, Zanele.

Pour le C.M.R.S de Météo France Réunion (M.F.R.) la saison cyclonique a commencé le 15 novembre 2024 pour se terminer le 30 avril 2025 avec une exception pour l'île Maurice et les Seychelles dont la date de fin de saison cyclonique est fixée au 15 mai 2025.

