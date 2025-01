Dikeledi : Mayotte en pré alerte cyclonique, un passage en alerte rouge n’est pas exclu

Ce vendredi 10 janvier 2025, la préfecture de Mayotte a décidé de déclencher la phase d'alerte pré-cyclonique pour l'île, à l'approche du système dépressionnaire Dikeledi. Actuellement à 1.500 km du département mahorais, selon les prévisions de Météo France, la tempête devrait transiter à 140 km au sud de Mayotte dans la journée de dimanche. Une crainte alors que le samedi 14 décembre 2024, le cyclone Chido a frappé l'île, désormais dévastée. Le préfet n’exclut pas un passage en alerte rouge (Photo : AFP)

Cette tempête se traduirait par une dégradation du temps :

- Des fortes précipitations discontinues à partir de samedi soir et jusqu’à la nuit de dimanche à lundi, cumulant 150 mm sur 12h.

- Des vents qui vont forcir progressivement pour atteindre 50-60 km/h en moyenne et des rafales de 90-100 km/h.

- Un risque de submersion marine sur les côtes compte tenu du niveau de la marée et de l’état de la mer.

Lire aussi - Dikeledi devrait rapidement s'intensifier, Madagascar sérieusement menacée

Compte tenu de la dégradation de la situation météorologique, il convient ainsi de prendre les précautions nécessaires et de suivre l’évolution de la situation en écoutant la radio et en consultant le site officiel de Météo France : https://meteofrance.yt/fr/cyclone.

En lien avec les services de l’État, les collectivités et les acteurs de la sécurité civile, les mesures de précaution et de prudence sont mises en œuvre sur le territoire.

- Mayotte pourrait passer en alerte rouge dimanche -

"Ce n’est pas un évènement jugé comme modéré mais sérieux. (...) Il n’est pas impossible que nous allions vers une alerte orange dès samedi et une alerte rouge dès dimanche", a indiqué le préfet de Mayotte, François Xavier Bieuville lors d'un point presse.

Une situation qui inquiète alors que beaucoup d’habitations restent fragiles depuis le passage de Chido. Le risque de glissement de terrain est élevé.

"Nous suivons avec attention ce système tout au long du week-end pour voir s’il y a une progression", a indiqué Floriane Ben Hassen, responsable de Météo France.

Une dégradation du temps est à prévoir avec de fortes précipitations à partir de samedi soir et jusqu’à la nuit de dimanche à lundi, cumulant 150 mm sur 12h, informe Météo France. Les rafales de vent vont atteindre 50 à 60 km et des vents de 90 à 100 km/h sont prévus.

- Le dernier bilan de Chido fait état de 39 morts et des milliers de blessés -

Alors que Mayotte doit se préparer au passage de Dikeledi, il est important de rappeler que le 14 décembre 2024, le cyclone dévastateur Chido a frappé l'île.

Le bilan officiel fait état de 39 morts et des milliers de blessés. Le préfet de Mayotte a lui indiqué qu'il pourrait y avoir "une quarantaine de personnes disparues, sans dépouilles mortuaires", à la suite du passage du cyclone qui a dévasté l'île.

"Il y a un faisceau d'indices qui nous permet de penser que ces personnes (disparues) sont malheureusement victimes de Chido", a déclaré François-Xavier Bieuville, lors d'une conférence de presse à Mamoudzou.

Il a toutefois mis en garde et fait savoir qu'un tel chiffre devrait faire l'objet de vérifications, rappelant qu'un travail d'investigation était en cours.

Lire aussi - Chido : mobilisation massive des bénévoles pour aider les sinistrés

Le projet de loi d'urgence pour la reconstruction de Mayotte a lui été présenté ce mercredi 8 janvier en Conseil des ministres, un texte qui doit permettre la mise en oeuvre "très rapide" de mesures pour l'archipel dévasté mi-décembre par le cyclone Chido.

Ce texte doit "faciliter l'hébergement et l'accompagnement de la population, ainsi que la reconstruction ou réparation des infrastructures et logements sinistrés", a déclaré le ministre des Outre-mer Manuel Valls durant le compte-rendu du Conseil des ministres.

Il a chiffré à "plusieurs centaines de millions d'euros" les mesures prises, regroupées en 22 articles autorisant notamment l'État à déroger pendant deux ans aux règles d'urbanisme, facilitant les règles d'expropriation - notoirement compliquées à Mayotte - mais contenant aussi des mesures sociales plus temporaires.

Principale innovation, le texte présenté mercredi vise à déroger "pendant deux ans" aux règles d'urbanisme et des marchés publics, pour faciliter la reconstruction des écoles mais aussi des infrastructures et des logements touchés par la "plus grave crise de sécurité civile que le pays a connue depuis la Seconde guerre mondiale", selon Manuel Valls.

Lire aussi - Le projet de loi d'urgence pour Mayotte a été présenté en Conseil des ministres

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com