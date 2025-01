Chikungunya, Mayotte, narcotrafic, rougail saucisses et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 14 janvier 2025 : - Chikungunya : l'épidémie est là, le préfet déclenche le niveau 3 du plan Orsec - À l’Assemblée nationale, Manuel Valls défend le projet de loi d’urgence pour Mayotte face aux critiques - Narcotrafic: 47 tonnes de cocaïne déjà saisies en 2024, un "record", annonce Retailleau - "À la poursuite du meilleur rougail saucisses" : le plat emblématique dans tous ses états - La pa Météo France i di, sé zot i di - Quelques gouttes et puis s'en vont (Photo www.imazpress.com)

Chikungunya : l'épidémie est là, le préfet déclenche le niveau 3 du plan Orsec

À La Réunion, le nombre de cas de chikungunya continue de s'intensifier. Face à l'accélération de la diffusion de l’épidémie, le préfet a déclenché le niveau 3 du plan ORSEC à La Réunion, ce qui correspond à la circulation d’une épidémie à faible intensité. Depuis la détection des premiers cas en août 2024, un total de 192 cas a été recensé sur toute l'île.

Le ministre des outre-mer, Manuel Valls, a fait face lundi 13 janvier aux nombreuses critiques des oppositions à l’Assemblée nationale concernant le projet de loi d’urgence sur Mayotte, premier texte proposé par le gouvernement de François Bayrou, et "une des pièces d’un ensemble plus vaste et beaucoup plus ambitieux" pour Mayotte, selon lui.

"Un record": près de 47 tonnes de cocaïne ont été saisies par les services français chargés de la lutte anti-stupéfiants sur les 11 premiers mois de 2024, a indiqué lundi Bruno Retailleau, au moment où le gouvernement affiche sa fermeté contre le narcotrafic.

De la cuisine au petit écran, le rougail saucisses reste un incontournable pour les Réunionnais.es. À bord de leur van, aux quatre coins de l'île, l'enfant du pei Manu Payet et son acolyte William Lebghil ont sillonné La Réunion à la "poursuite DU meilleur rougail saucisses", même si chacun a sa propre recette. Un documentaire en trois épisodes signé par un autre Réunionnais, Sébastien Folin. Imaz Press l'a vu pour vous et autant dire que nout boush la fé dlo direk.

Ce mardi 15 janvier 2025, Matante Rosina avait un grand espoir qui s'est vite effondré de bon matin. Elle a entendu quelques gouttes de pluie sur le toit de sa case mais cela a été très bref. Le soleil a encore pris le dessus et la cascade Niagara restera encore à sec ce jour. Dans l'après-midi, les nuages se forment mais n'apportent toujours pas de pluie malheureusement. Le vent souffle encore assez fort par endroits.