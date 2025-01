"À la poursuite du meilleur rougail saucisses" : le plat emblématique dans tous ses états

De la cuisine au petit écran, le rougail saucisses reste un incontournable pour les Réunionnais.es. À bord de leur van, aux quatre coins de l'île, l'enfant du pei Manu Payet et son acolyte William Lebghil ont sillonné La Réunion à la "poursuite DU meilleur rougail saucisses", même si chacun a sa propre recette. Un documentaire en trois épisodes signé par un autre Réunionnais, Sébastien Folin. Imaz Press l'a vu pour vous et autant dire que nout boush la fé dlo direk (Photo : www.imazpress.com)

Valérie, notre community manager est allée saliver en allant voir l'avant-première au Ciné Cambaie à Saint-Paul. "J'étais captivée du début à la fin. J'ai beaucoup ri, mon vant té kri osi, j'ai appris des choses", dit-elle.

"Les images de notre île et des plats péi (on ne voit pas que du rougail saucisses) sont magnifiques, l'humour de deux potes qui sillonnent l'île à bord d'un van orange à la recherche du meilleur rougail saucisses est présent tout le long, la musique de Maya Kamaty est sublime."

"Je tiens à souligner la performance de l'acteur William Lebghil. Il a dû sacrifier une partie de son corps pour ce documentaire (je vous laisse découvrir pourquoi, vous comprendrez vite quand vous l'aurez vu)", salue Valérie.

Enfin je suis heureuse de voir que deux des cuisiniers de ma rubrique "Lo gou mon péi" sur Imaz Press, Nicolas (@lerougailsaucisses sur Instagram) et Béatrice et Thomas pour @lacasedeloncletom ont mis leur grain de sel (ou de piment) dans cette série 100% péi."

- Des cuisiniers de la rubrique "Lo gou mon péi" à l'honneur -

Parmi les rougails saucisses qu'ont pu découvrir les deux comédiens, "La Case de l'oncle Tom" à Saint-Denis. Une expérience qui restera gravée dans la mémoire de Thomas et Béatrice.

"Sébastien Folin nous suivait depuis pas mal de temps sur les réseaux sociaux et il était déjà venu plusieurs mois avant le tournage manger dans notre restaurant", explique Thomas, le cuisinier. "Il nous a rappelé pour faire ce document et c'était parti."

Le tournage s'est déroulé sur une matinée, particulièrement intense pour le restaurateur qui a dû jongler entre cuisiner devant la caméra et servir ses clients.

"J'ai commencé à faire ma tambouille et après avec Manu et William on a cuisiné les oignons, les tomates…", explique le cuisinier.

Même si pour Manu Payet, le rougail saucisses n'est qu'une formalité, "j'ai pu lui apprendre deux ou trois trucs", dit Thomas, rempli. de fierté.

Si "le rougail saucisses est la ligne directrice, on a pu parler d'autres choses et leur faire goûter d'autres plats comme le cary poulet fumé dakatine ou le canard rôti au galabé (que vous aviez pu découvrir dans notre rubrique Lo gou mon pei)".

- Le rougail saucisses, un héritage familial et autant de recettes à La Réunion -

De la Petite-Île, en passant par la Plaine des Cafres, l'est de l'île ou encore Saint-Denis… l'heure est donc venue de trouver "LE" meilleur rougail saucisses. "Nous sommes partis de l'étendard de La Réunion, d'un plat iconique qui fait causer et parfois donne l'occasion de quelques polémiques parce que chacun pense être dépositaire du rougail saucisses", lance Sébastien Folin.

"Derrière cette idée, c'est qu'à chaque séquence on découvre un autre aspect de la cuisine réunionnaise, une identité, un patrimoine et au fond avec cette poursuite du rougail saucisses, il est difficile de déterminer lequel est le meilleur", indique le réalisateur.

"Certains mettent plus d'épices, d'autres ont hérité la recette de leur grand-mère. C'est comme un héritage familial alors qui va dire à ces personnes que leur recette n'est pas la bonne", dit-il.

En cuisine, ou lors d'un pique-nique avec Lindigo, en compagnie de cuisiniers, de charcutiers… Ce qui ressort, "c'est qu'il y a autant de rougails saucisse que de Réunionnais et pour moi, le meilleur c'est celui qui vous rend heureux et c'est ce que l'on raconte à travers le documentaire".

- Un road-trip culinaire à travers La Réunion -

Un documentaire en trois épisodes pensé par Sébastien Folin. "L'idée était celle d'un tour de l'île culinaire, aller à la découverte de La Réunion à travers la cuisine", confie le Réunionnais, interrogé par Imaz Press.

Un tour de l'île c'est bien, mais à deux c'est mieux. C'est pourquoi ce road-trip se déroule "entre deux potes qui aiment bien manger".

"C'est pour cela que Manu Payet a proposé à William Lebghil - avec qui il avait tourné à La Réunion le film Hawaii - de l'accompagner".

L'objectif par ce documentaire, "créer du lien et c'est le sentiment que l'on a ressenti à la suite de la projection". "Ce qui pouvait partir d'une idée anodine est plus profond que cela. Il y a peu d'endroits qui peuvent se vanter d'une richesse aussi puissante que La Réunion", lance Sébastien Folin.

Un documentaire intéressant à tous points de vue, faisant la promotion de La Réunion et de sa culture culinaire, qui sera diffusé sur Canal+ Réunion le 27 janvier à 20h, et par la suite sur Canal+ France. Regardez le teaser de Canal +.

Ce documentaire mérite d'être vu par le plus grand nombre et fera certainement taire ceux qui sont persuadés de détenir LA recette du rougail saucisses.

