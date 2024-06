Canal+ : le rougail saucisse super star d'un documentaire

Sébastien Folin travaille actuellement sur une série doc pour Canal+ Réunion et Canal+ national avec Manu Payet et William Lebghil, axé sur la gastronomie réunionnaise. Un projet motivé par "la volonté pour Manu de faire découvrir à son pote, à travers ce plat emblématique, son île, notre île, qu’il aime tant, et pour William l’envie d’en savoir plus sur une gastronomie qu’il adore" détaille Sébastien Folin. (Photo photo imazpress )

"Il parait que le rougail saucisses est l’un des plats préférés des français. C’est normal, c’est délicieux. N’est ce pas ? Mais à y regarder de plus près, c’est bien plus qu’un plat c’est un étendard pour nous Réunionnais ! Un symbole de notre créolité et certains y voient un bastion à défendre. Rien que ça !" écrit Sébastien Folin sur ses réseaux sociaux.

Un projet qui a demandé "8 mois de préparation avec Ketty Pausé Folin et trois semaines de tournage avec une équipe 100% locale, dont ceux qui m’avaient accompagné pour la réalisation du doc sur Ziskakan" détaille-t-il.





L'équipe a fait un tour de l’île et rencontré des défenseurs de la culture et du patrimoine gastronomique réunionnais.

"C’était intense, joyeux, gourmand, drôle, très drôle, et hautement inspirant ! Et le petit grain de piment qui va twister tout ça, c’est Maya Kamaty qui signe la bande son" raconte Sébastien Folin.

C'est désormais l'heure du montage. Il donne rendez vous aux Réunionnais dans quelques mois pour découvrir le résultat de cette aventure.

