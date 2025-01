Belal, Gaza, rétro, Bretagne et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 18 janvier 2025 : - Belal : un an après... des sinistrés du cyclone n'ont toujours pas regagné leur maison - Gaza: Israël avalise l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas, début de la trêve dimanche - Rétro - Dikeledi, épidémie, chikungunya, fortes chaleurs et cairns - En Bretagne, on rase des maisons pour éviter leur submersion - La pa Météo France i di, sé zot i di - Matante Rosina la pou toufé (Photo www.imazpress.com)

Il y a un an – le 15 janvier 2024 – le cyclone Belal frappait La Réunion. Routes submergées, emportées, maisons détruites ou à deux doigts de s'écrouler… les dégâts ont été considérables. De nombreuses familles se sont retrouvées sans toit du jour en lendemain. Un an après, certaines n'ont toujours pas pu regagner leur domicile. Selon France Assureurs, le cyclone a occasionné plus de 42.000 sinistres pour un coût global de 100 millions d'euros.

Le gouvernement israélien a donné samedi le feu vert final à l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas dans la bande de Gaza, ouvrant la voie à l'entrée en vigueur dimanche d'une trêve assortie de la libération de premiers otages israéliens en échange de détenus palestiniens.

Rétro - Dikeledi, épidémie, chikungunya, fortes chaleurs et cairns

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 13 au vendredi 17 janvier 2025:

• Lundi 13 janvier - Dikeledi s’est éloigné de Mayotte, l’alerte rouge maintenue jusqu’à lundi soir

• Mardi 14 janvier - Chikungunya : l'épidémie est là, le préfet déclenche le niveau 3 du plan Orsec

• Mercredi 15 janvier - 20 ans après, La Réunion de nouveau frappée par le chikungunya

• Jeudi 16 janvier - Fortes chaleurs : La Réunion suffoque et la pluie ne tombe pas

• Vendredi 17 janvier - Empiler des galets sur la plage c'est beau, mais mauvais pour le littoral et peut coûter 1.500 euros d'amende

"Un crève-cœur"... Menacées d'être submergées à chaque tempête, des maisons d'une petite commune du pays Bigouden (Finistère) vont être rasées, faute de solution durable pour les protéger de la montée des eaux.

Perché sur une échelle dans son immense verger victime d'une saison difficile, Lo Chih-neng, un producteur de kakis de 65 ans, se sert d'un sécateur pour couper les fruits accrochés aux branches.

Matante Rosina active son éventail ce samedi 18 janvier 2025. Il n'y a plus un seul souffle de vent et la chaleur est de plus en plus insupportable pour elle. Le soleil chauffe bien et des nuages se forment mais restent très rares et n'apportent aucune pluie. Le mercure du thermomètre peut monter à 33 degrés aujourd'hui.