Coupures d'eau, bénévoles, Trump, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 20 janvier 2025 : - Coupures d'eau : l'est soupçonne le basculement de l'eau vers l'ouest de l’assoiffer - Mayotte : les bénévoles de la Protection Civile en première ligne face à l’urgence - Immigration, pétrole, TikTok... Trump veut agir avec "une force sans précédent" - Contrôles routiers : 14 permis retirés par les gendarmes et 15 délits enregistrés par la police ce week-end - La pa Météo France i di, sé zot i di - Chaleur et soleil pour ce lundi (Photo www.imazpress.com)

Conséquence d'une sécheresse sévère, les coupures d'eau sont quotidiennes depuis plusieurs semaines dans certaines communes de La Réunion. Cela est notamment le cas dans l'est. La situation exaspère des habitants et des agriculteurs de cette région habituellement bien arrosée. Ils accusent le basculement de l'eau de l'est vers l'ouest de l'île d'être responsable de la diminution du précieux liquide. "Un faux problème", selon le Département.

Après le passage du cyclone dévastateur Chido le 14 décembre 2024, les bénévoles de la Protection Civile sont intervenus à Mayotte pour répondre à l’urgence humanitaire. Entre distribution d'eau et de nourriture, déblaiement, soins médicaux et soutien psychologique, leur mobilisation illustre la solidarité face à cette catastrophe naturelle sans précédent. Une expérience marquante pour les bénévoles qui, pour la plupart n'avaient jamais été confrontés à une telle situation d'urgence.

Immigration, pétrole, TikTok... Trump veut agir avec "une force sans précédent"

A la veille de prêter serment, Donald Trump a promis, lors d'un ultime meeting, d'agir "à une vitesse et avec une force sans précédent" pour "arrêter l'invasion (des) frontières", doper la production pétrolière et barrer la route aux "idéologies +woke+ de la gauche radicale".

Ce week-end du 17 au 19 janvier 2025, 11 opérations des gendarmes ont été menées sur les routes de La Réunion. Au total, 132 infractions ont été relevées et 14 permis retirés. 17 personnes ont été arrêtés sous l'emprise de l'alcool et 6 sous stupéfiants. Les effectifs de Police de la Direction territoriale de la police nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 14 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end permettant de relever 78 infractions soit 15 délits.

Ce lundi 20 janvier 2025, Matante Rosina annonce toujours du soleil et pas une goutte de pluie aujourd'hui. Elle ne va pas sortir de chez elle et rester bien à l'ombre à siroter son thé glacé en observant les quelques petits nuages se balader dans le ciel réunionnais