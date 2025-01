Accident, Air Austral, Macron, carburant et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 31 janvier 2025 : - Route du littoral : un automobiliste tué dans un accident - Vols, tarifs, gestion : un collectif de passagers mécontent des pratiques d'Air Austral - Commission de l’océan Indien : Emmanuel Macron prévoit de se déplacer à La Réunion en avril - Coup de chaud à la pompe : le gazole augmente de 6 centimes et le sans-plomb de 2 centimes - La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages et des averses attendus dans la journée (Photo www.imazpress.com)

Route du littoral : un automobiliste tué dans un accident

Un automobiliste a été tué sur la route du littoral vers 21h30 ce jeudi 30 janvier 2025. L'accident s'est produit au niveau de la Grande Chaloupe. La victime circulait dans le sens Saint-Denis - la Possession. Selon Réunion la 1ere radio, une perte de contrôle serait à l'origine de cet accident. Une enquête a été ouverte pour en déterminer les causes exactes

Vols, tarifs, gestion : un collectif de passagers mécontent des pratiques d'Air Austral

Dans une lettre ouverte adressée au directeur, un collectif d’usagers d’Air Austral dénonce la politique tarifaire, l’organisation des vols et le manque de dialogue avec la direction de la compagnie aérienne réunionnaise. Le collectif critique une gestion jugée défaillante et un mépris des passagers, notamment ceux voyageant entre La Réunion et Moroni. Air Austral, de son côté, défend ses choix et annonce une prochaine rencontre avec les représentants du collectif.

Le président de la République, Emmanuel Macron, pourrait se rendre à La Réunion en avril, à l’occasion d’un déplacement dans l’océan Indien qui inclurait également Madagascar et Maurice. Le chef de l’État aurait confirmé sa participation au 5ᵉ sommet de la Commission de l’océan Indien (COI), prévu le 24 avril sur l'île malgache de Nosy Be.

Coup dur pour le portefeuille des usagers de la route. Dès ce samedi 1er février 2025 le litre de gazole augmente de 6 centimes et passe à 1,33 euros. Le sans plomb sera facturé 1,66 le litre soit une hausse de 2 centimes. "En raison du contexte géopolitique mondial, cette augmentation des cours est inéluctable" affirme la préfecture. Grace à l'aide de la Région, le prix de la bouteille de gaz reste stable à 18 euros.

Ce vendredi 31 janvier 2025, Matante Rosina n'annonce pas trop de changements par rapport aux jours précédents. L'air reste chargé en humidité et les températures restent élevées. Dans l'après-midi, les nuages se développent et recouvrent l'ensemble de l'île qui peuvent apporter quelques averses. Le vent est quasi inexistant. Faites comme Matante Rosina, activez votre éventail.