Wuambushu, Macron, Les Avirons, front froid et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 25 avril 2023 : - Wuambushu : les démolitions massives de bidonvilles commencent - Des concerts de casseroles pour le 1er anniversaire de la réélection de Macron - Aux Avirons, certains agriculteurs attendent toujours un accès à l'eau - Un front froid et des intempéries attendus à La Réunion ce mardi - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le littoral ensoleillé, les Hauts nuageux et parfois pluvieux

Wuambushu : les démolitions massives de bidonvilles commencent

Révélée en février par le Canard Enchaîné, l'opération "Wuambushu" a commencé à Mayotte et depuis ce dimanche 23 avril 2023, des affrontements souvent violents opposent des jeunes manifestants aux forces de l'ordre. L'opération Wumabushu vise un triple objectif : une expulsion en grand nombre des étrangers en situation irrégulière, la destruction des bidonvilles, et le démantèlement des bandes violentes. Ce mardi 25 avril 2023, les opérations de décasage doivent débuter, faisant craindre une montée de violence

Des concerts de casseroles pour le 1er anniversaire de la réélection de Macron

Des rassemblements réunissant parfois plusieurs centaines de personnes ont eu lieu lundi soir partout en France pour protester contre Emmanuel Macron, un an après sa réélection, des manifestants se rendant notamment à la gare de Lyon à Paris pour y huer le ministre de l'Education Pap Ndiaye.

Aux Avirons, certains agriculteurs attendent toujours un accès à l'eau

Dans les hauts des Avirons, au Tévelave, "l'eau est une denrée rare et précieuse pour le secteur agricole", selon le magazine municipal N°18 en date du mois de décembre 2022. Pourtant, depuis plusieurs années, sept agriculteurs se battent pour avoir accès au réseau hydraulique de la commune. Certains attendent depuis près de 20 ans.

Un front froid et des intempéries attendus à La Réunion ce mardi

Un front froid est prévu ce mardi 25 avril 2023 par le sud avec du potentiel orageux. Un front pluvio-orageux est en effet présent ce lundi soir au large du sud-ouest des Mascareignes et va remonter en direction de la Réunion d'ici demain mardi. "Il traversera le département, apportant une dégradation généralisée du temps à partir de mardi matin et jusqu'en milieu d'après-midi, avec de la pluie et des orages" précise Météo France.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le littoral ensoleillé, les Hauts nuageux et parfois pluvieux

Matante Rosina regarde au fond de sa marmite à riz et essaie de prévoir la météo de ce mardi 25 avril 2023. Pour elle, La matinée est belle sur La Réunion, sauf sur le littoral Nord avec quelques nuages. L'après-midi, les nuages se développent et provoquent des averses au Nord et au Sud, surtout dans les hauts. Le littoral profite d'un temps agréable. Les températures restent chaudes pour la saison. Matante Rosina a toujours son éventail à portée de main.